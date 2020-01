Коеф.паритету країн світу за 2015р. Новий "рекорд" України.

Додано: Суб 21 тра, 2016 15:17



Рушійна сила європейських перетворень

У надрах українського суспільства сформувався цілком достатній прошарок для підтримки подальших ринкових та демократичних перетворень

...

У пошуках середнього класу

У розвинених країнах середній клас визначається не так за номінальним доходом, як за відношенням до доходів решти громадян. Наприклад, у США прожитковий мінімум (межа бідності) для сім’ї з чотирьох осіб у 2012-му становила $23,5 тис. на рік. Після перевищення цієї планки удвічі домогосподарство втрачає право на отримання будь-якої державної допомоги, і саме з цієї межі зазвичай починається середній клас. За даними Бюро перепису населення США, домогосподарств, які мають два – чотири прожиткових мінімуми на члена сім’ї, 30,5%. До так званого верхнього середнього класу, який має 4–7,5 прожиткового мінімуму належать ще 25,1% американців.

В Україні рівень середньодушових доходів на члена сім’ї понад три прожиткових мінімуми у 2013 році мали 7,1% мешканців, два-три – 21,4%. Водночас розподіл населення на соціальні групи за рівнем середньомісячного доходу в наших реаліях наштовхується на серйозні проблеми. Насамперед ідеться про різну купівельну спроможність того самого рівня доходу на члена сім’ї. Наприклад, при 2 тис. грн середньодушового доходу на місяць сім’я з трьома дітьми в селі, що має 10 тис. грн доходу, може вважатися заможною (часто це п’ять – сім еквівалентів середньої заробітної плати у відповідній місцевості), тоді як родина з однією дитиною та 6 тис. грн середньомісячного доходу (що ледве перевищує одну офіційну середню заробітну плату в Києві) належатиме до малозаможних. Стратифікація суспільства за рівнем доходів наражається також на нерівномірність співвідношення легальних і тіньових доходів різних категорій громадян та їх різноманітністю (адже неврахованим статистикою доходом є не лише конверти, а й надходження від особистого підсобного господарства в селі чи неосновної зайнятості членів домогосподарства). На Заході ці фактори значно менш значущі.

ВВП на особу за паритетом купівельної спроможності в Україні у 2013 році був у 2,25 раза вищим, аніж за номіналом. У Сполучених Штатах вони ідентичні, отже, отримуємо коефіцієнт 2,25, на який потрібно помножити середньодушові доходи в Україні, щоб отримати їх еквівалент для США. У 2012-му до середнього класу в Америці зараховували ті домогосподарства, які мають середньорічний дохід на члена сім’ї $11,8 тис. і більше. В Україні при перерахунку за коефіцієнтом 2,25 згадані вище 28,5% громадян мали дохід $7,7 тис. і більше. Це дещо менше, ніж у середнього класу США, але, по-перше, наш середній клас справді бідніший від американського, а по-друге, на відміну від того має значні приховані доходи. Схожа ситуація виходить, якщо порівняти й з Німеччиною, де до середнього класу відносять домогосподарства з рівнем доходу на члена сім’ї €7,2–15,3 тис. на рік. Коли врахувати різницю ВВП на особу за номіналом та ПКС в Україні й Німеччині, яка дає коефіцієнт 2,35, то згадані 28% наших співгромадян мають дохід, що еквівалентний €6 тис. і більше, що зіставно із середнім класом у ФРН. Інша річ, що там його представників 58%.

Слід визнати, що часто ми схильні завищувати рівень заробітку, необхідний для зарахування до середнього класу за рівнем доходів (не плутати зі «старим середнім класом» як представником дрібної буржуазії). Насправді йдеться про людей, яким є що втрачати в разі серйозних соціально-політичних потрясінь окрім, висловлюючись марксистською термінологією, «своїх кайданів». Тож їм не все одно, що станеться з країною завтра бодай із погляду загроз для їхнього майнового статусу. Попри стереотипне уявлення щоб бути середнім класом, аж ніяк не обов’язково відпочивати за кордоном чи мати своє приватне авто (звісно, якщо ви не мешкаєте в населеному пункті з погано розвиненим або й відсутнім громадським транспортом). Водночас важливо мати власну оселю чи впевненість у здатності без проблем винаймати якісне житло за будь-яких не форс-мажорних обставин. Відтак належність до середнього класу передусім передбачає наявність або постійної достатньо оплачуваної та запитаної на ринку професії, або рентабельного малого бізнесу, або значних рентних доходів від нерухомості, депозиту чи цінних паперів.

Врешті, українці часто перебувають у полоні ілюзій щодо рівня заможності людей на Заході, тим часом, наприклад, у тих самих Сполучених Штатах багато навіть представників середнього класу відчували значні фінансові труднощі. Так, за даними компанії Statista, цього року 54% респондентів змушені були відмовитися від придбання товарів довгострокового використання (телевізорів або електроніки), щоб мати можливість піти у відпустку, 47% – різко зменшити або й зовсім відмовитися від відвідання кінотеатрів, а 43% – від нового одягу та інших промтоварів. Доповідь Feeding America засвідчила, що 66% домогосподарств цього року мусили обирати між тим, витратити гроші на їжу чи на медичне обслуговування, зокрема 31% робили такий непростий вибір щомісяця. За результатами дослідження компанії Gallup Poll, 59% американців передпенсійного віку сумніваються, що їм вистачить пенсійних накопичень.

...

http://m.tyzhden.ua/Economics/124567

Коеф.паритету країн світу за 2015р. Новий "рекорд" України.Data from the International Monetary Fund (2015)[3]КОЕФ.паритету = ВВП за паритетом / ВВП за номіналом.КОЕФ.паритету = GDP PPP /// GDP CP Rank Country19 205 364 0 European Union[n 1]113 523 500 0 World9,018 = 23 691 /// 2 627 ||| 133 | South Sudan4,233 = 283 532 /// 66 983 ||| 54 | Myanmar3,810 = 7 965 162 /// 2 090 706 ||| 3 | India3,750 = 339 481 /// 90 524 ||| 48 |3,652 = 3 261 /// 893 ||| 165 | The Gambia3,639 = 35 437 /// 9 737 ||| 115 | Madagascar3,537 = 1 371 066 /// 387 611 ||| 18 | Iran3,448 = 930 951 /// 269 971 ||| 26 | Pakistan3,428 = 16 289 /// 4 752 ||| 144 | Mauritania3,359 = 578 651 /// 172 278 ||| 33 | Algeria3,309 = 2 842 247 /// 858 953 ||| 8 | Indonesia3,307 = 29 362 /// 8 878 ||| 124 | Republic of Congo3,282 = 70 091 /// 21 356 ||| 95 | Nepal3,245 = 62 318 /// 19 204 ||| 100 | Afghanistan3,229 = 79 884 /// 24 740 ||| 88 | Uganda3,211 = 544 096 /// 169 460 ||| 36 | Iraq3,183 = 114 701 /// 36 039 ||| 79 | Ghana3,173 = 20 359 /// 6 416 ||| 136 | Malawi3,168 = 1 047 910 /// 330 765 ||| 23 | Egypt3,135 = 169 445 /// 54 048 ||| 66 | Azerbaijan3,083 = 138 461 /// 44 904 ||| 74 | Tanzania3,074 = 36 068 /// 11 735 ||| 112 | Mongolia3,071 = 167 692 /// 54 609 ||| 68 | Belarus3,022 = 20 095 /// 6 650 ||| 137 | Kyrgyz Republic2,986 = 54 205 /// 18 155 ||| 103 | Cambodia2,985 = 37 322 /// 12 503 ||| 110 | Laos2,982 = 23 306 /// 7 816 ||| 134 | Tajikistan2,930 = 171 363 /// 58 491 ||| 65 | Oman2,927 = 29 037 /// 9 922 ||| 125 | Macedonia2,913 = 126 968 /// 43 581 ||| 76 | Tunisia2,885 = 552 298 /// 191 454 ||| 35 | Vietnam2,884 = 6 385 /// 2 214 ||| 158 | Bhutan2,865 = 62 709 /// 21 889 ||| 99 | Zambia2,861 = 187 947 /// 65 683 ||| 62 | Uzbekistan2,840 = 5 770 /// 2 032 ||| 159 | Lesotho2,829 = 32 650 /// 11 543 ||| 120 | Albania2,819 = 33 219 /// 11 786 ||| 118 | Brunei Darussalam2,806 = 3 717 617 /// 1 324 734 ||| 6 | Russia2,805 = 30 878 /// 11 009 ||| 122 | Burkina Faso2,803 = 1 108 111 /// 395 288 ||| 20 | Thailand2,803 = 576 547 /// 205 715 ||| 34 | Bangladesh2,797 = 30 468 /// 10 894 ||| 123 | Chad2,795 = 136 855 /// 48 957 ||| 75 | Bulgaria2,774 = 17 793 /// 6 414 ||| 142 | Moldova2,754 = 815 646 /// 296 219 ||| 28 | Malaysia2,742 = 35 832 /// 13 066 ||| 113 | Mali2,737 = 17 391 /// 6 355 ||| 143 | Kosovo2,717 = 223 024 /// 82 095 ||| 61 | Sri Lanka2,709 = 34 844 /// 12 860 ||| 116 | Botswana2,709 = 22 948 /// 8 471 ||| 135 | Benin2,700 = 25 386 /// 9 403 ||| 128 | Equatorial Guinea2,692 = 10 845 /// 4 028 ||| 149 | Swaziland2,685 = 36 687 /// 13 665 ||| 111 | Senegal2,677 = 7 711 /// 2 881 ||| 156 | Burundi2,670 = 97 502 /// 36 513 ||| 80 | Serbia2,664 = 19 053 /// 7 151 ||| 138 | Niger2,652 = 273 533 /// 103 142 ||| 56 | Morocco2,623 = 161 634 /// 61 629 ||| 70 | Ethiopia2,605 = 10 849 /// 4 165 ||| 148 | Togo2,577 = 1 683 044 /// 653 219 ||| 14 | Saudi Arabia2,566 = 40 532 /// 15 794 ||| 108 | Bosnia and Herzegovina2,564 = 31 333 /// 12 222 ||| 121 | Nicaragua2,551 = 72 644 /// 28 478 ||| 94 | Cameroon2,542 = 35 604 /// 14 007 ||| 114 | Georgia2,538 = 741 031 /// 291 965 ||| 29 | Philippines2,535 = 2 680 /// 1 057 ||| 169 | Guinea-Bissau2,522 = 78 621 /// 31 172 ||| 89 | Cote d'Ivoire2,508 = 6 570 /// 2 620 ||| 157 | Timor-Leste2,485 = 10 035 /// 4 039 ||| 150 | Montenegro2,483 = 88 600 /// 35 680 ||| 83 | Turkmenistan2,477 = 429 120 /// 173 212 ||| 42 | Kazakhstan2,418 = 92 608 /// 38 300 ||| 81 | Libya2,409 = 34 575 /// 14 350 ||| 117 | Gabon2,396 = 25 323 /// 10 571 ||| 130 | Armenia2,392 = 9 966 /// 4 167 ||| 151 | Sierra Leone2,390 = 288 382 /// 120 682 ||| 52 | Kuwait2,334 = 413 846 /// 177 315 ||| 44 | Romania2,312 = 723 518 /// 312 957 ||| 30 | South Africa2,310 = 141 861 /// 61 405 ||| 73 | Kenya2,286 = 18 901 /// 8 267 ||| 139 | Rwanda2,276 = 667 443 /// 293 243 ||| 31 | Colombia2,240 = 74 391 /// 33 210 ||| 92 | Bolivia2,237 = 14 982 /// 6 696 ||| 147 | Guinea2,227 = 1 091 700 /// 490 207 ||| 22 | Nigeria2,218 = 149 692 /// 67 492 ||| 72 | Dominican Republic2,218 = 33 187 /// 14 965 ||| 119 | Mozambique2,199 = 82 725 /// 37 620 ||| 86 | Jordan2,175 = 18 745 /// 8 618 ||| 140 | Haiti2,172 = 60 977 /// 28 077 ||| 101 | Paraguay2,166 = 1 588 793 /// 733 642 ||| 17 | Turkey2,153 = 515 745 /// 239 572 ||| 37 | Venezuela2,146 = 3 423 /// 1 595 ||| 164 | Cabo Verde2,142 = 258 444 /// 120 636 ||| 58 | Hungary2,131 = 64 799 /// 30 411 ||| 96 | Bahrain2,117 = 1 005 449 /// 474 893 ||| 24 | Poland2,116 = 24 566 /// 11 608 ||| 132 | Mauritius2,099 = 1 099 030 /// 523 581 ||| 21 | Taiwan2,069 = 658 /// 318 ||| 182 | Sao Tome and Principe2,061 = 1 214 /// 589 ||| 176 | Comoros2,055 = 52 947 /// 25 766 ||| 104 | El Salvador2,050 = 75 535 /// 36 852 ||| 90 | Yemen2,025 = 389 149 /// 192 141 ||| 46 | Peru2,023 = 41 057 /// 20 295 ||| 107 | Honduras1,997 = 166 957 /// 83 612 ||| 69 | Sudan1,996 = 82 355 /// 41 267 ||| 87 | Lithuania1,975 = 25 341 /// 12 832 ||| 129 | Namibia1,969 = 28 102 /// 14 269 ||| 126 | Zimbabwe1,969 = 125 862 /// 63 911 ||| 77 | Guatemala1,946 = 2 227 176 /// 1 144 334 ||| 11 | Mexico1,880 = 3 018 /// 1 605 ||| 168 | Central African Republic1,875 = 647 823 /// 345 483 ||| 32 | United Arab Emirates1,867 = 8 713 /// 4 666 ||| 154 | Eritrea1,865 = 91 096 /// 48 850 ||| 82 | Croatia1,858 = 160 998 /// 86 629 ||| 71 | Slovak Republic1,855 = 183 358 /// 98 828 ||| 64 | Ecuador1,842 = 3 749 /// 2 035 ||| 163 | Liberia1,828 = 332 477 /// 181 858 ||| 49 | Czech Republic1,820 = 5 759 /// 3 164 ||| 160 | Guyana1,815 = 49 081 /// 27 048 ||| 105 | Latvia1,805 = 44 306 /// 24 553 ||| 106 | Trinidad and Tobago1,801 = 3 192 405 /// 1 772 589 ||| 7 | Brazil1,792 = 3 094 /// 1 727 ||| 166 | Djibouti1,791 = 184 438 /// 102 979 ||| 63 | Angola1,770 = 24 647 /// 13 924 ||| 131 | Jamaica1,766 = 19 392 357 /// 10 982 829 ||| 1 | China1,758 = 422 422 /// 240 222 ||| 43 | Chile1,758 = 2 417 /// 1 375 ||| 170 | Seychelles1,751 = 9 090 /// 5 192 ||| 153 | Suriname1,729 = 3 049 /// 1 763 ||| 167 | Belize1,725 = 319 818 /// 185 395 ||| 50 | Qatar1,683 = 8 048 /// 4 782 ||| 155 | Fiji1,673 = 87 196 /// 52 132 ||| 84 | Panama1,660 = 971 967 /// 585 623 ||| 25 | Argentina1,658 = 5 191 /// 3 130 ||| 161 | Maldives1,654 = 37 549 /// 22 704 ||| 109 | Estonia1,629 = 2 097 /// 1 287 ||| 171 | Antigua and Barbuda1,623 = 83 057 /// 51 168 ||| 85 | Lebanon1,617 = 62 873 /// 38 873 ||| 98 | Democratic Republic of the Congo1,612 = 471 877 /// 292 734 ||| 41 | Singapore1,592 = 1 205 /// 757 ||| 177 | St. Vincent and the Grenadines1,569 = 15 382 /// 9 801 ||| 145 | Malta1,539 = 1 379 /// 896 ||| 175 | St. Kitts and Nevis1,535 = 763 /// 497 ||| 180 | Dominica1,496 = 63 964 /// 42 768 ||| 97 | Slovenia1,469 = 1 401 /// 954 ||| 174 | Grenada1,464 = 285 976 /// 195 320 ||| 53 | Greece1,456 = 289 791 /// 199 077 ||| 51 | Portugal1,452 = 28 058 /// 19 330 ||| 127 | Cyprus1,434 = 2 030 /// 1 416 ||| 172 | St. Lucia1,416 = 74 888 /// 52 898 ||| 91 | Costa Rica1,366 = 73 463 /// 53 794 ||| 93 | Uruguay1,346 = 1 615 074 /// 1 199 715 ||| 16 | Spain1,343 = 1 848 518 /// 1 376 868 ||| 13 | South Korea1,338 = 414 566 /// 309 931 ||| | Hong Kong1,271 = 526 /// 414 ||| 183 | Tonga1,266 = 1 982 /// 1 566 ||| 173 | San Marino1,253 = 203 /// 162 ||| 186 | Kiribati1,196 = 2 170 909 /// 1 815 757 ||| 12 | Italy1,193 = 1 000 /// 838 ||| 179 | Samoa1,171 = 4 830 065 /// 4 123 258 ||| 4 | Japan1,156 = 18 595 /// 16 090 ||| 141 | Papua New Guinea1,144 = 3 840 550 /// 3 357 614 ||| 5 | Germany1,128 = 832 623 /// 738 419 ||| 27 | Netherlands1,121 = 37 /// 33 ||| 188 | Tuvalu1,093 = 2 646 888 /// 2 421 560 ||| 10 | France1,087 = 494 121 /// 454 687 ||| 38 | Belgium1,081 = 257 417 /// 238 031 ||| 59 | Ireland1,081 = 404 293 /// 374 124 ||| 45 | Austria1,053 = 9 166 /// 8 705 ||| 152 | Bahamas1,051 = 1 631 943 /// 1 552 386 ||| 15 | Canada1,051 = 4 636 /// 4 412 ||| 162 | Barbados1,000 = 17 947 000 /// 17 947 000 ||| 2 | United States0,999 = 1 146 /// 1 147 ||| 178 | Solomon Islands0,980 = 224 999 /// 229 671 ||| 60 | Finland0,976 = 168 187 /// 172 248 ||| 67 | New Zealand0,971 = 55 730 /// 57 423 ||| 102 | Luxembourg0,962 = 306 /// 318 ||| 184 | Micronesia0,961 = 473 413 /// 492 618 ||| 40 | Sweden0,956 = 175 /// 183 ||| 187 | Marshall Islands0,952 = 281 939 /// 296 073 ||| 55 | Israel0,948 = 272 /// 287 ||| 185 | Palau0,940 = 2 679 325 /// 2 849 345 ||| 9 | United Kingdom0,930 = 1 138 085 /// 1 223 887 ||| 19 | Australia0,915 = 356 209 /// 389 482 ||| 47 | Norway0,906 = 15 154 /// 16 718 ||| 146 | Iceland0,895 = 685 /// 765 ||| 181 | Vanuatu0,877 = 258 702 /// 294 951 ||| 57 | Denmark0,726 = 482 347 /// 664 603 ||| 39 | Switzerland0,000 = 0 /// 46 178 ||| |0,000 = 0 /// 101 570 ||| |||| 78 | Syria[n 2]У 2014 ми були значно "нижче"А зараз!От бачте! Саме в Україні найкраще жити власникам валютних заощаджень.Хоч нас і "обігнали" Півд.Судан, М'янма й Індія. Втім, трохи нечесно, бо рік тому 1, і 2 не було в переліку.Але ми маємо помірніший клімат, неагресивну Природу. $ ціни все ще малі. А "луганда" не змогла запаскудити країну, тому можна вважати, що у нас і безпечніше аніж у "лідерів" (пірати, генерали vs генеральська дочка, касти...)Щоправда, працювати в Україні зовсім невигідно, бо не лише ціни занижені в 3.75 рази, а й зарплати. Причому зарплати, мабуть, зі ще більшим коеф., бо олігархія, йойкаючи "кріза, кріза" (в коротких перервах між розгрібанням мішків грошей, отриманих, напр., на "трансфертному ціноутворенні") не поспішає підвищувати оплату праці... Але люди самі винні: нічого бігти наввипередки на роботу й розбещувати рабовласників дешевизною своєї "раб.сили". Тому...Про коеф.паритету:вже писав в темі: Ми просто так скаржимось (за звичкою), чи ми дійсно бідні?