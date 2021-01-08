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АЛЬПАРІ БАНК

АЛЬПАРІ БАНК
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

АЛЬПАРІ БАНК 5 5 1
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
0
0
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
0
0
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
0
0
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: П'ят 17 лют, 2017 18:28

Re: АЛЬПАРІ БАНК

ПАО "Альпари Банк"14 февраля уволил 1 члена наблюдательного совета и назначил 2 новых членов. Из состава набсовета выведена Лариса Громакова. Новыми членами набсовета банка стали Олег Краснощок и Ярослав Солтис.
myseopochta
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 10:39

Третій президент України Віктор Ющенко став головою наглядової ради Альпарі Банку (Київ), йдеться в повідомленні банку в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, його було обрано на цю посаду рішенням єдиного учасника фінустанови 25 травня.

Раніше головою наглядової ради банку був економіст і політик Володимир Лановий.

НБУ зареєстрував Альпарі Банк 26 жовтня 2012 року.

За даними центробанку, на 1 січня 2018 року єдиним акціонером банку був Бахтарі Хедаятоллах.

Згідно з даними регулятора, на 1 січня 2018 року за розміром чистих активів (206,126 млн грн) банк посідав 84-те місце серед 84 банків, що діяли в країні.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:02

  greenozon написав:Третій президент України Віктор Ющенко став головою наглядової ради Альпарі Банку (Київ), йдеться в повідомленні банку в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, його було обрано на цю посаду рішенням єдиного учасника фінустанови 25 травня.

Раніше головою наглядової ради банку був економіст і політик Володимир Лановий.

НБУ зареєстрував Альпарі Банк 26 жовтня 2012 року.

За даними центробанку, на 1 січня 2018 року єдиним акціонером банку був Бахтарі Хедаятоллах.

Згідно з даними регулятора, на 1 січня 2018 року за розміром чистих активів (206,126 млн грн) банк посідав 84-те місце серед 84 банків, що діяли в країні.



Капец банке
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 11:16

  бульбик написав:
  greenozon написав:Третій президент України Віктор Ющенко став головою наглядової ради Альпарі Банку (Київ), йдеться в повідомленні банку в системі розкриття інформації НКЦПФР.

Згідно з повідомленням, його було обрано на цю посаду рішенням єдиного учасника фінустанови 25 травня.

Раніше головою наглядової ради банку був економіст і політик Володимир Лановий.

НБУ зареєстрував Альпарі Банк 26 жовтня 2012 року.

За даними центробанку, на 1 січня 2018 року єдиним акціонером банку був Бахтарі Хедаятоллах.

Згідно з даними регулятора, на 1 січня 2018 року за розміром чистих активів (206,126 млн грн) банк посідав 84-те місце серед 84 банків, що діяли в країні.



Капец банке

Банка з зобовязаннями біля 7 млн грн найнадійніша.
http://bankalpari.com/wp-content/upload ... l-2018.pdf
Віктору Андрійовичу за господаркою і непотрібно спостерігати...може послужити весільним генералом.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 12:30

Re: АЛЬПАРІ БАНК

  Квесторе_поверніться написав:Віктору Андрійовичу за господаркою і непотрібно спостерігати...може послужити весільним генералом.

Вот и я грю, шо 19й номер на Тарасовской идеально подходит для размещения вуликів!
Сама улица спланирована на север-север-восток, поэтому летки вуликів нормально ставятся румбом на зюйд-вест -- оптимально для наших широт. Рядом, метров 500 -- ботсад Фомина. С др. стороны открыто, без коллектора течёт Либідь. Ляпотааа. Думаю скоро на Бессарабке бабы будут в глечиках, размалёваных под триполье, продавать "Урбан-мёд от 3го" :lol: :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 30 тра, 2018 16:20

Квесторе_поверніться

Там еще и Терехин был!! https://finclub.net/news/eks-prezident- ... banke.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:17

  vkladchiik написав:Квесторе_поверніться

Там еще и Терехин был!! https://finclub.net/news/eks-prezident- ... banke.html

банку проще было поступить https://minfin.com.ua/ua/company/divi-bank/ Банк припинив банківську діяльність без припинення юридичної особи відповідно до вимог Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків»
никому не верю
sens
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ВСі депо в банці під 0,1%...вже троха і занесли.
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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