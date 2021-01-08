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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 17 лют, 2017 18:28
Re: АЛЬПАРІ БАНК
ПАО "Альпари Банк"14 февраля уволил 1 члена наблюдательного совета и назначил 2 новых членов. Из состава набсовета выведена Лариса Громакова. Новыми членами набсовета банка стали Олег Краснощок и Ярослав Солтис.
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:39
Третій президент України Віктор Ющенко став головою наглядової ради Альпарі Банку (Київ), йдеться в повідомленні банку в системі розкриття інформації НКЦПФР.
Згідно з повідомленням, його було обрано на цю посаду рішенням єдиного учасника фінустанови 25 травня.
Раніше головою наглядової ради банку був економіст і політик Володимир Лановий.
НБУ зареєстрував Альпарі Банк 26 жовтня 2012 року.
За даними центробанку, на 1 січня 2018 року єдиним акціонером банку був Бахтарі Хедаятоллах.
Згідно з даними регулятора, на 1 січня 2018 року за розміром чистих активів (206,126 млн грн) банк посідав 84-те місце серед 84 банків, що діяли в країні.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 30 тра, 2018 11:02
Капец банке
Додано: Сер 30 тра, 2018 11:16
Банка з зобовязаннями біля 7 млн грн найнадійніша.
Віктору Андрійовичу за господаркою і непотрібно спостерігати...може послужити весільним генералом.
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Додано: Сер 30 тра, 2018 12:30
Re: АЛЬПАРІ БАНК
Вот и я грю, шо 19й номер на Тарасовской идеально подходит для размещения вуликів!
Сама улица спланирована на север-север-восток, поэтому летки вуликів нормально ставятся румбом на зюйд-вест -- оптимально для наших широт. Рядом, метров 500 -- ботсад Фомина. С др. стороны открыто, без коллектора течёт Либідь. Ляпотааа. Думаю скоро на Бессарабке бабы будут в глечиках, размалёваных под триполье, продавать "Урбан-мёд от 3го"
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 30 тра, 2018 16:20
Квесторе_поверніться
Там еще и Терехин был!!
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:17
банку проще было поступить
никому не верю
Додано: Суб 09 січ, 2021 15:13
ВСі депо в банці під 0,1%...вже троха і занесли.
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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