RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<123

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.3 5 4
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
1
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
25%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Чет 06 кві, 2017 10:27

Для фізиків вже придумали цілих три види депо... :)
Мед не дають. :wink:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 23932
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1234 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 07 кві, 2017 07:18

  Квесторе_поверніться написав:Мед не дають. :wink:


Ну це не серйозно, немає меду - немає монеток :mrgreen:
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Скупердяй
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10032
З нами з: 30.11.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 709 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2017 16:28

Сегодня на сайте банка - Регулятивный капитал 226,580 млн. грн. (> 200 млн. грн.). Нужно увеличить капитал до 11 июля 2018 года — до 300 млн грн. «У меня декларация на 240 млн грн, больше нет», — сказал Сосис.
Что думаете, коллеги, больше чем на 6 мес. нет смысла входить сюда? В 07/18 всё равно "уронят"?
kulikrom
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1234
З нами з: 14.09.11
Подякував: 21 раз.
Подякували: 64 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 лис, 2017 16:51

  kulikrom написав:Сегодня на сайте банка - Регулятивный капитал 226,580 млн. грн. (> 200 млн. грн.). Нужно увеличить капитал до 11 июля 2018 года — до 300 млн грн. «У меня декларация на 240 млн грн, больше нет», — сказал Сосис.
Что думаете, коллеги, больше чем на 6 мес. нет смысла входить сюда? В 07/18 всё равно "уронят"?

Там по ходу щас НБУ рассматривает вариант переноса сроков увеличения УК для банков.
Где-то читал интервью что банки обратились в НБУ.
Мол у банков адекватность капитала и так зашкаливает, кредитовать некого - зачем мол ещё бабосов вливать акционерам.
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1830
З нами з: 26.02.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2017 13:53

якось так

Скупердяй
Ну може трохи згодом "мед" з'явиться? :)
freeman
 
Повідомлень: 47
З нами з: 19.04.16
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 20:48

А мёда таки нет(((( Может кто то слышал когда подмажут % по депо медком?
skorpi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 453
З нами з: 28.07.11
Подякував: 7 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 26 лют, 2018 23:15

Re: Банк Альянс

  lov2108 написав:Там по ходу щас НБУ рассматривает вариант переноса сроков увеличения УК для банков.


вже розглянув
300 міо із 2020
Зареєструйся вчасно на саму сучасну та захищену торгову площадку та отримай 500$ на рахунок!
https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1674
З нами з: 01.06.14
Подякував: 133 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 5378, 5379, 5380
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
53793 6951135
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 23:30
Skiw
А-Банк 1 ... 957, 958, 959
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9580 1365967
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 23:16
Flamingo
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 527, 528, 529
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5281 1309414
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лют, 2018 22:53
curiousobro
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (4713)
27.02.2018 00:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.