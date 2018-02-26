Для фізиків вже придумали цілих три види депо...
Мед не дають.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 07 кві, 2017 07:18
Копійочка до копійочки - бідному єврею на смичок
Капцан, это чрезмерная экономия, уже в ущерб себе и своей семье, да и больше всего без смысла, чисто из жадности. Ну, такие люди, сэр!
Додано: Вів 07 лис, 2017 16:28
Сегодня на сайте банка - Регулятивный капитал 226,580 млн. грн. (> 200 млн. грн.). Нужно увеличить капитал до 11 июля 2018 года — до 300 млн грн.
Что думаете, коллеги, больше чем на 6 мес. нет смысла входить сюда? В 07/18 всё равно "уронят"?
Додано: Вів 07 лис, 2017 16:51
Там по ходу щас НБУ рассматривает вариант переноса сроков увеличения УК для банков.
Где-то читал интервью что банки обратились в НБУ.
Мол у банков адекватность капитала и так зашкаливает, кредитовать некого - зачем мол ещё бабосов вливать акционерам.
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Додано: Чет 23 лис, 2017 13:53
якось так
Скупердяй
Ну може трохи згодом "мед" з'явиться?
Додано: Пон 26 лют, 2018 20:48
А мёда таки нет(((( Может кто то слышал когда подмажут % по депо медком?
Додано: Пон 26 лют, 2018 23:15
Re: Банк Альянс
вже розглянув
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