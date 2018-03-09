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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1234

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 2.8 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:45

Підвищили поріг бонусу до % ставки

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Повідомлення Додано: Пон 05 бер, 2018 21:49

Re: Банк Альянс

  бульбик написав:А есть у них телефон горячки? На сайте не нашел(((


гугель в помощЬ

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Повідомлення Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:20

Ставки підняли до 18% в гривні на рік. Чи проживе банк рік?
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Суб 10 бер, 2018 08:06

Re: Банк Альянс

...а що власнге дивного ? ) НБУ ставку підняв ? - підняв ...якщо називати ринкову ставку то на сьогодні мінімум ставка НБУ + 2%..а це 19%....так що банчики пропонують для гривні на зараз явно не ринкову ставку )
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