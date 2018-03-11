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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 бер, 2018 21:45
Підвищили поріг бонусу до % ставки
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Додано: Пон 05 бер, 2018 21:49
Re: Банк Альянс
гугель в помощЬ
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Додано: П'ят 09 бер, 2018 21:20
Ставки підняли до 18% в гривні на рік. Чи проживе банк рік?
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Суб 10 бер, 2018 08:06
Re: Банк Альянс
...а що власнге дивного ? ) НБУ ставку підняв ? - підняв ...якщо називати ринкову ставку то на сьогодні мінімум ставка НБУ + 2%..а це 19%....так що банчики пропонують для гривні на зараз явно не ринкову ставку )
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Додано: Суб 10 бер, 2018 08:46
Вже були банки, що спробували йти за вашою логікою (підвищувати ринкові ставки), але отримали від НБУ по шарабану і не рипаються (наприклад форвард )
Слідкуємо!
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Додано: Пон 12 бер, 2018 12:59
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Додано: Пон 12 бер, 2018 14:02
Интернет-банкинга не обещают?
Додано: Пон 12 бер, 2018 14:18
"может, через полгода будет"
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