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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:29
куди їм до ПБ (який смоктав під 26% грн і 13% валюту в свій зірковий час ))
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:37
Та небойсь прачечную прикрыли, вот и перешли на подножный корм
... делайте хоть что-нибудь!
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