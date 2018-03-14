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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<12345

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 2.8 5 5
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
1
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
1
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:29

куди їм до ПБ (який смоктав під 26% грн і 13% валюту в свій зірковий час :)))
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 14 бер, 2018 21:37

  Квесторе_поверніться написав:Щось банка почала дуже пилососити...з чого би це?

Та небойсь прачечную прикрыли, вот и перешли на подножный корм :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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