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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 14 бер, 2018 21:29
куди їм до ПБ (який смоктав під 26% грн і 13% валюту в свій зірковий час
))
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Додано: Сер 14 бер, 2018 21:37
Квесторе_поверніться написав:
Щось банка почала дуже пилососити...з чого би це?
Та небойсь прачечную прикрыли, вот и перешли на подножный корм
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 19 бер, 2018 16:46
Наблюдательный совет банка «Альянс» уволил председателя правления Наталью Онищенко.
б этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет finclub.
В банке отметили, что Онищенко уволена с 16 марта на основании ее заявления.
На должности главы банка «Альянс» она была с 16 января 2017 года.
«Согласно решению набсовета на первого замглавы банка Юлию Фролову с 17 марта возложено исполнение обязанностей председателя правления банка „Альянс“ до принятия иного решения набсоветом, но не дольше, чем до 16 сентября 2018 года», — отметили в финучреждении.
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Додано: Пон 19 бер, 2018 17:02
бульбик написав:
Наблюдательный совет банка «Альянс» уволил председателя правления Наталью Онищенко.
б этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, пишет finclub.
В банке отметили, что Онищенко уволена с 16 марта на основании ее заявления.
На должности главы банка «Альянс» она была с 16 января 2017 года.
«Согласно решению набсовета на первого замглавы банка Юлию Фролову с 17 марта возложено исполнение обязанностей председателя правления банка „Альянс“ до принятия иного решения набсоветом, но не дольше, чем до 16 сентября 2018 года», — отметили в финучреждении.
Чи не за прізвище Онищенко її прогнали?
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Додано: Вів 20 бер, 2018 12:52
Кто нибудь размещал у них депозит и стоит ли связываться ?
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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