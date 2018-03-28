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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:48

Вроді сайт ожив
http://alliancebank.org.ua/ru/privatnim ... -programi/
і деякі нормативи в нормі. :wink:
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Повідомлення Додано: Сер 28 бер, 2018 11:52

  greenozon написав:
  Vadim V написав:Кто нибудь размещал у них депозит и стоит ли связываться ?


спробуйте (на 100 грн) на 1 міс і розкажіть шановній публіці про ваші пригоди! :)

і не забудьте бонус %% від Мінфіна :)

Мінімальна сума 5000 грн.
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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:39

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Повідомлення Додано: Чет 29 бер, 2018 10:43

Re: Банк Альянс

Общался с сотрудниками, остались приятные впечатления - быстро, толково дали ответы на все вопросы. К положительным моментам следует заметить, что появились карты для вкладчиков, коих раньше не было. Прислушиваются к пожеланиям... В общем, банка производит положительное впечатление!
бульбик
 
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