і деякі нормативи в нормі.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:48
Вроді сайт ожив
і деякі нормативи в нормі.
Додано: Сер 28 бер, 2018 11:52
Мінімальна сума 5000 грн.
Додано: Чет 29 бер, 2018 10:39
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Додано: Чет 29 бер, 2018 10:43
Re: Банк Альянс
Общался с сотрудниками, остались приятные впечатления - быстро, толково дали ответы на все вопросы. К положительным моментам следует заметить, что появились карты для вкладчиков, коих раньше не было. Прислушиваются к пожеланиям... В общем, банка производит положительное впечатление!
Додано: Чет 29 бер, 2018 13:26
ціна на чорну картку просто нереальна
із чим це пов'язано?
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Додано: П'ят 30 бер, 2018 04:43
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