J написав:получается 10 дней письмо идет ко мне, потом я 10 дней собираюсь и добираюсь до них и они мне говорят если не согласны то 10 дней деньги лежали бесплатно?
Интересно, как этот процесс происходит с вкладами в валюте. Ведь если клиент не согласен с изменением ставок, то ему возвращают депозит досрочно. А досрочный возврат валютных депозитов производится в гривне. Или тут исключение?
Нова написав:Annet_ банкоматы УКРКАРТ без комиссии - партнеры Укргазбанк, Юнекс и т.п.
Спасибо за ответ, но не подскажете, где именно это прописано в тарифах? Вижу только 1% + 5 грн п. 4.3 - Мастер п. 5 (б) - Простір. Может, где-то на сайте выложены тарифы отдельно по картам к вкладу, но я их что-то не нахожу?
Нова написав:Annet_ банкоматы УКРКАРТ без комиссии - партнеры Укргазбанк, Юнекс и т.п.
Спасибо за ответ, но не подскажете, где именно это прописано в тарифах? Вижу только 1% + 5 грн п. 4.3 - Мастер п. 5 (б) - Простір. Может, где-то на сайте выложены тарифы отдельно по картам к вкладу, но я их что-то не нахожу?
Надбавки до відсотковї ставки за депозимами: -сума вкладу більше 400 000 гривень/20 000 дол.США/20 000 ЄВРО відсоткова ставка збільшується на 1,0% -сума вкладу більше 1000 000 гривень/40 000 дол.США/40 000 ЄВРО відсоткова ставка збільшується на 2,0%