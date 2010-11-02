ихняя дата повернення - это канешно жесткий перегиб
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 11:39
ихняя дата повернення - это канешно жесткий перегиб
Додано: Сер 04 кві, 2018 11:47
получается 10 дней письмо идет ко мне,
потом я 10 дней собираюсь и добираюсь до них
и они мне говорят если не согласны то 10 дней деньги лежали бесплатно?
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:23
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:25
Интересно, как этот процесс происходит с вкладами в валюте.
Ведь если клиент не согласен с изменением ставок, то ему возвращают депозит досрочно.
А досрочный возврат валютных депозитов производится в гривне. Или тут исключение?
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:26
Не знаю. Я не являюсь их клиентом. Пока...
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:28
Спасибо за ответ, но не подскажете, где именно это прописано в тарифах?
Вижу только 1% + 5 грн п. 4.3 - Мастер
п. 5 (б) - Простір.
Может, где-то на сайте выложены тарифы отдельно по картам к вкладу, но я их что-то не нахожу?
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:31
Укргазбанк уже не партнер УКРКАРТ! Будьте осторожны!
Додано: Сер 04 кві, 2018 12:39
ставки % по депо постійно змінюють...
і поріг плюшок росте вже не 1ий раз.
зараз такий
Надбавки до відсотковї ставки за депозимами:
-сума вкладу більше 400 000 гривень/20 000 дол.США/20 000 ЄВРО відсоткова ставка збільшується на 1,0%
-сума вкладу більше 1000 000 гривень/40 000 дол.США/40 000 ЄВРО відсоткова ставка збільшується на 2,0%
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