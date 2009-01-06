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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 4567

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:39

  lubopytnaya написав: направлення письмового повідомлення Вкладнику за 10 (десять) робочих днів до дня введення зазначених змін.

При цьому датою повернення вкладу є дата, зазначена в письмовому повідомленні Банку, а саме дата введення змін щодо процентної ставки.

ихняя дата повернення - это канешно жесткий перегиб
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:42

J , да, у меня все договора белые и пушистые :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 11:47

получается 10 дней письмо идет ко мне,
потом я 10 дней собираюсь и добираюсь до них
и они мне говорят если не согласны то 10 дней деньги лежали бесплатно?
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:23

  lubopytnaya написав:J , да, у меня все договора белые и пушистые :D

Гривня депо в Альянсі монжна безналом поповнити?
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:25

  J написав:получается 10 дней письмо идет ко мне,
потом я 10 дней собираюсь и добираюсь до них
и они мне говорят если не согласны то 10 дней деньги лежали бесплатно?

Интересно, как этот процесс происходит с вкладами в валюте.
Ведь если клиент не согласен с изменением ставок, то ему возвращают депозит досрочно.
А досрочный возврат валютных депозитов производится в гривне. Или тут исключение?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:26

  Квесторе_поверніться написав:
  lubopytnaya написав:J , да, у меня все договора белые и пушистые :D

Гривня депо в Альянсі монжна безналом поповнити?

Не знаю. Я не являюсь их клиентом. Пока... :mrgreen:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:28

  Нова написав:Annet_ банкоматы УКРКАРТ без комиссии - партнеры Укргазбанк, Юнекс и т.п.

Спасибо за ответ, но не подскажете, где именно это прописано в тарифах?
Вижу только 1% + 5 грн п. 4.3 - Мастер
п. 5 (б) - Простір.
Может, где-то на сайте выложены тарифы отдельно по картам к вкладу, но я их что-то не нахожу?
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:31

  Annet_ написав:
  Нова написав:Annet_ банкоматы УКРКАРТ без комиссии - партнеры Укргазбанк, Юнекс и т.п.

Спасибо за ответ, но не подскажете, где именно это прописано в тарифах?
Вижу только 1% + 5 грн п. 4.3 - Мастер
п. 5 (б) - Простір.
Может, где-то на сайте выложены тарифы отдельно по картам к вкладу, но я их что-то не нахожу?

Укргазбанк уже не партнер УКРКАРТ! Будьте осторожны! https://map.ukrcard.com.ua/
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 12:39

ставки % по депо постійно змінюють...

і поріг плюшок росте вже не 1ий раз.

зараз такий

Надбавки до відсотковї ставки за депозимами:
-сума вкладу більше 400 000 гривень/20 000 дол.США/20 000 ЄВРО відсоткова ставка збільшується на 1,0%
-сума вкладу більше 1000 000 гривень/40 000 дол.США/40 000 ЄВРО відсоткова ставка збільшується на 2,0%

https://drive.google.com/file/d/1b5hjpB ... MdWMq/view
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https://upcoin.com/?ID=150f400b
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 13:23

  isen написав:Укргазбанк уже не партнер УКРКАРТ! Будьте осторожны! https://map.ukrcard.com.ua/

может глюк карты?
J
 
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