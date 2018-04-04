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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:21
Annet_ Позвоните на гор линию. На мой вопрос в банкоматах каких банков я могу получить %% по депозиту с карты, ответили - во всех банкоматах УКРКАРТ БЕЗ комиссии
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Нова
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:27
Нова написав:Annet_
Позвоните на гор линию. На мой вопрос в банкоматах каких банков я могу получить %% по депозиту с карты, ответили - во всех банкоматах УКРКАРТ БЕЗ комиссии
Спасибо, но устный ответ потом к делу не пришьешь. Хотелось бы видеть это в тарифах. Возможно, конечно, существуют отдельные тарифы для карт к вкладу, но на сайте я их не нашла. Думала, может, хоть кто-то их видел...
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Annet_
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