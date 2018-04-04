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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3 5 6
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
17%
1
Всього голосів : 6
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:21

Annet_ Позвоните на гор линию. На мой вопрос в банкоматах каких банков я могу получить %% по депозиту с карты, ответили - во всех банкоматах УКРКАРТ БЕЗ комиссии
Нова
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:27

  Нова написав:Annet_ Позвоните на гор линию. На мой вопрос в банкоматах каких банков я могу получить %% по депозиту с карты, ответили - во всех банкоматах УКРКАРТ БЕЗ комиссии

Спасибо, но устный ответ потом к делу не пришьешь. Хотелось бы видеть это в тарифах. Возможно, конечно, существуют отдельные тарифы для карт к вкладу, но на сайте я их не нашла. Думала, может, хоть кто-то их видел...
Annet_
 
Повідомлень: 256
З нами з: 29.03.14
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