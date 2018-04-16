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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 кві, 2018 21:21
Annet_ Позвоните на гор линию. На мой вопрос в банкоматах каких банков я могу получить %% по депозиту с карты, ответили - во всех банкоматах УКРКАРТ БЕЗ комиссии
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Нова
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Додано: Чет 05 кві, 2018 10:27
Нова написав:Annet_
Позвоните на гор линию. На мой вопрос в банкоматах каких банков я могу получить %% по депозиту с карты, ответили - во всех банкоматах УКРКАРТ БЕЗ комиссии
Спасибо, но устный ответ потом к делу не пришьешь. Хотелось бы видеть это в тарифах. Возможно, конечно, существуют отдельные тарифы для карт к вкладу, но на сайте я их не нашла. Думала, может, хоть кто-то их видел...
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Annet_
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:16
lubopytnaya написав: Квесторе_поверніться написав:
Гривня депо в Альянсі монжна безналом поповнити?
Не знаю. Я не являюсь их клиентом. Пока...
Уже являюсь
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:20
lubopytnaya написав: бульбик написав:
Общался с сотрудниками, остались приятные впечатления - быстро, толково дали ответы на все вопросы.
В общем, банка производит положительное впечатление!
Как может произвести положительное впечатление банка, где по срочным вкладам предусмотрено изменение процентной ставки в течение действия договора вклада?
Оказывается, может
Каюсь, была неправа. Банка, действительно, производит положительное впечатление!
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 17 кві, 2018 11:33
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greenozon
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