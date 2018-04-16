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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.3 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Сер 04 кві, 2018 21:21

Annet_ Позвоните на гор линию. На мой вопрос в банкоматах каких банков я могу получить %% по депозиту с карты, ответили - во всех банкоматах УКРКАРТ БЕЗ комиссии
Нова
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 кві, 2018 10:27

  Нова написав:Annet_ Позвоните на гор линию. На мой вопрос в банкоматах каких банков я могу получить %% по депозиту с карты, ответили - во всех банкоматах УКРКАРТ БЕЗ комиссии

Спасибо, но устный ответ потом к делу не пришьешь. Хотелось бы видеть это в тарифах. Возможно, конечно, существуют отдельные тарифы для карт к вкладу, но на сайте я их не нашла. Думала, может, хоть кто-то их видел...
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:16

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Гривня депо в Альянсі монжна безналом поповнити?

Не знаю. Я не являюсь их клиентом. Пока... :mrgreen:

Уже являюсь :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:20

  lubopytnaya написав:
  бульбик написав:Общался с сотрудниками, остались приятные впечатления - быстро, толково дали ответы на все вопросы.
В общем, банка производит положительное впечатление!

Как может произвести положительное впечатление банка, где по срочным вкладам предусмотрено изменение процентной ставки в течение действия договора вклада?

Оказывается, может :D
Каюсь, была неправа. Банка, действительно, производит положительное впечатление! Зображення
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 11:33

занесли 400К папіру і отримали +1%? :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:02

greenozon
Нет. Занесла 15К бумаги и отримала +0,4% :mrgreen:
Но это была лишь разведка боем :wink:
Планирую туда занести валюту под 5% и отримати +0,7% :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:23

  lubopytnaya написав:
  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Гривня депо в Альянсі монжна безналом поповнити?

Не знаю. Я не являюсь их клиентом. Пока... :mrgreen:

Уже являюсь :D

Відповідь на запитання знаєте...і мовчите? :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:39

  Квесторе_поверніться написав:Відповідь на запитання знаєте...і мовчите? :wink:

Відповідь на знаю, бо воно мені не потрібно :wink:

Но т.к. никакой горячей и даже еле теплой линии поддержки в Альянсе нет, то я сейчас тупо позвонила в приемную главного офиса :D
И они меня переключили на отделение, где специалист вежливо и спокойно сообщила мне следующее:
При оформлении депозита Вам был открыт еще и текущий счет.
К текущему счету прилагалась справка о наличии текущего счета.
И в этой справке есть реквизиты для пополнения этого текущего счета.
А чтобы пополнить свой депозитный счет, надо в реквизитах вместо номера текущего счета(2620) указать номер депозитного счета(2630).

Так что, пробуйте, если хотите.
Если получится - хорошо. А если не получится, то я никакой ответственности за этот ответ
не несу - за что купила, за то и продаю :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:17

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Відповідь на запитання знаєте...і мовчите? :wink:

Відповідь на знаю, бо воно мені не потрібно :wink:

Но т.к. никакой горячей и даже еле теплой линии поддержки в Альянсе нет, то я сейчас тупо позвонила в приемную главного офиса :D
И они меня переключили на отделение, где специалист вежливо и спокойно сообщила мне следующее:
При оформлении депозита Вам был открыт еще и текущий счет.
К текущему счету прилагалась справка о наличии текущего счета.
И в этой справке есть реквизиты для пополнения этого текущего счета.
А чтобы пополнить свой депозитный счет, надо в реквизитах вместо номера текущего счета(2620) указать номер депозитного счета(2630).

Так что, пробуйте, если хотите.
Если получится - хорошо. А если не получится, то я никакой ответственности за этот ответ
не несу - за что купила, за то и продаю :D

Дякую за пророблену роботу. :oops:
Квесторе_поверніться
 
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