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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.3 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:48

  demichh написав:А как получают +0,7 ?

Через Минфин
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?m ... =deposlist
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:47

0.7 ?


http://prntscr.com/j6qwo1


Upd

прошу пардону. не туди глянув
по валюті є +0.7% - https://prnt.sc/j6qzap
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 18 кві, 2018 08:55, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:54

  greenozon написав:0.7 ?


http://prntscr.com/j6qwo1


Там для $ есть отдельный список банков.
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