Через Минфин
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 22:48
Через Минфин
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 18 кві, 2018 08:47
0.7 ?
Upd
прошу пардону. не туди глянув
по валюті є +0.7% -
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 18 кві, 2018 08:55, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
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Додано: Сер 18 кві, 2018 08:54
Там для $ есть отдельный список банков.
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