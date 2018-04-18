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Обслуговування в українських
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Re: Банк Альянс

Re: Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 5678

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Re: Банк Альянс 3.3 5 7
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
29%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
29%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
29%
2
Всього голосів : 7
Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:02

greenozon
Нет. Занесла 15К бумаги и отримала +0,4% :mrgreen:
Но это была лишь разведка боем :wink:
Планирую туда занести валюту под 5% и отримати +0,7% :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 13:23

  lubopytnaya написав:
  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Гривня депо в Альянсі монжна безналом поповнити?

Не знаю. Я не являюсь их клиентом. Пока... :mrgreen:

Уже являюсь :D

Відповідь на запитання знаєте...і мовчите? :wink:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 15:39

  Квесторе_поверніться написав:Відповідь на запитання знаєте...і мовчите? :wink:

Відповідь на знаю, бо воно мені не потрібно :wink:

Но т.к. никакой горячей и даже еле теплой линии поддержки в Альянсе нет, то я сейчас тупо позвонила в приемную главного офиса :D
И они меня переключили на отделение, где специалист вежливо и спокойно сообщила мне следующее:
При оформлении депозита Вам был открыт еще и текущий счет.
К текущему счету прилагалась справка о наличии текущего счета.
И в этой справке есть реквизиты для пополнения этого текущего счета.
А чтобы пополнить свой депозитный счет, надо в реквизитах вместо номера текущего счета(2620) указать номер депозитного счета(2630).

Так что, пробуйте, если хотите.
Если получится - хорошо. А если не получится, то я никакой ответственности за этот ответ
не несу - за что купила, за то и продаю :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 16:17

  lubopytnaya написав:
  Квесторе_поверніться написав:Відповідь на запитання знаєте...і мовчите? :wink:

Відповідь на знаю, бо воно мені не потрібно :wink:

Но т.к. никакой горячей и даже еле теплой линии поддержки в Альянсе нет, то я сейчас тупо позвонила в приемную главного офиса :D
И они меня переключили на отделение, где специалист вежливо и спокойно сообщила мне следующее:
При оформлении депозита Вам был открыт еще и текущий счет.
К текущему счету прилагалась справка о наличии текущего счета.
И в этой справке есть реквизиты для пополнения этого текущего счета.
А чтобы пополнить свой депозитный счет, надо в реквизитах вместо номера текущего счета(2620) указать номер депозитного счета(2630).

Так что, пробуйте, если хотите.
Если получится - хорошо. А если не получится, то я никакой ответственности за этот ответ
не несу - за что купила, за то и продаю :D

Дякую за пророблену роботу. :oops:
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:04

  lubopytnaya написав:greenozon
Нет. Занесла 15К бумаги и отримала +0,4% :mrgreen:
Но это была лишь разведка боем :wink:
Планирую туда занести валюту под 5% и отримати +0,7% :D


А как получают +0,7 ? в депозитных ставках есть только надбавка за 20 тыс. валюты.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 кві, 2018 22:48

  demichh написав:А как получают +0,7 ?

Через Минфин
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?m ... =deposlist
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:47

0.7 ?


http://prntscr.com/j6qwo1


Upd

прошу пардону. не туди глянув
по валюті є +0.7% - https://prnt.sc/j6qzap
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 18 кві, 2018 08:55, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 кві, 2018 08:54

  greenozon написав:0.7 ?


http://prntscr.com/j6qwo1


Там для $ есть отдельный список банков.
Aps
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бульбик спасибо за ваш отзыв! стараемся для вас!
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BankAlliance бот :?: проплати за желтый))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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