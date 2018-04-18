Re: Банк Альянс

greenozon
Нет. Занесла 15К бумаги и отримала +0,4%
Но это была лишь разведка боем
Планирую туда занести валюту под 5% и отримати +0,7%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 кві, 2018 13:02
greenozon
Нет. Занесла 15К бумаги и отримала +0,4%
Но это была лишь разведка боем
Планирую туда занести валюту под 5% и отримати +0,7%
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 17 кві, 2018 13:23
Додано: Вів 17 кві, 2018 15:39
Відповідь на знаю, бо воно мені не потрібно
Но т.к. никакой горячей и даже еле теплой линии поддержки в Альянсе нет, то я сейчас тупо позвонила в приемную главного офиса
И они меня переключили на отделение, где специалист вежливо и спокойно сообщила мне следующее:
При оформлении депозита Вам был открыт еще и текущий счет.
К текущему счету прилагалась справка о наличии текущего счета.
И в этой справке есть реквизиты для пополнения этого текущего счета.
А чтобы пополнить свой депозитный счет, надо в реквизитах вместо номера текущего счета(2620) указать номер депозитного счета(2630).
Так что, пробуйте, если хотите.
Если получится - хорошо. А если не получится, то я никакой ответственности за этот ответ
не несу - за что купила, за то и продаю
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 17 кві, 2018 16:17
Дякую за пророблену роботу.
Додано: Вів 17 кві, 2018 22:04
Додано: Вів 17 кві, 2018 22:48
Через Минфин
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 18 кві, 2018 08:47
0.7 ?
Upd
прошу пардону. не туди глянув
по валюті є +0.7% -
Востаннє редагувалось greenozon в Сер 18 кві, 2018 08:55, всього редагувалось 1 раз.
+50грн !
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Додано: Сер 18 кві, 2018 08:54
Там для $ есть отдельный список банков.
Додано: Чет 19 кві, 2018 11:11
BankAlliance бот проплати за желтый))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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