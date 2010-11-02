Re: Банк Альянс

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:20
Банк Альянс
Сегодня занес $ на депозит, очень все быстро оформили минут за 15. Персонал вежливый, расположение на подоле удобное
Valery I Procenko
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:36
в банку явно працюють "спеціаль обучені" (не не собачки) а профі.
Працюють швидко і якісно.
відповідають на різні каверзні запитання
присутня посмішка на лицях гарних жінок!
Моніторимо й надалі.
+50грн !
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Додано: Сер 25 кві, 2018 13:39
то Норик добрый и амеро деньги он уважает)) ,вчера диаспора собиралась,многих видал,его не заметил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:26
Присматриваюсь к банке вложится в бумаге…
На теплой линии сказали, что можно подвязать к депо и карту и 2620, можно отключить смс к ней, но нужно оплатить первый месяц смс, чтобы получить пин код!
А что там с размером уставника в перспективе на год? Какие там сроки/размеры, напомните, кто помнит?
Протянет ли, вообще, банка год?
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:27
Может, кто снимал деньгу с их карты через п2п - берет банк мзду за съём таким образом??
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