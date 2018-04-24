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Обслуговування в українських
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Re: Банк Альянс

Re: Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Re: Банк Альянс 3.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:20

Банк Альянс

Сегодня занес $ на депозит, очень все быстро оформили минут за 15. Персонал вежливый, расположение на подоле удобное :-)
Valery I Procenko
vprocenko
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:36

в банку явно працюють "спеціаль обучені" (не не собачки) а профі.
Працюють швидко і якісно.

відповідають на різні каверзні запитання
присутня посмішка на лицях гарних жінок! :)

Моніторимо й надалі.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 13:39

  vprocenko написав:Сегодня занес $ на депозит, очень все быстро оформили минут за 15. Персонал вежливый, расположение на подоле удобное :-)

то Норик добрый и амеро деньги он уважает)) ,вчера диаспора собиралась,многих видал,его не заметил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:26

Присматриваюсь к банке вложится в бумаге…
На теплой линии сказали, что можно подвязать к депо и карту и 2620, можно отключить смс к ней, но нужно оплатить первый месяц смс, чтобы получить пин код! :D

А что там с размером уставника в перспективе на год? Какие там сроки/размеры, напомните, кто помнит?

Протянет ли, вообще, банка год? :?:
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 16:27

Может, кто снимал деньгу с их карты через п2п - берет банк мзду за съём таким образом??
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:34

Re: Re: Банк Альянс

  la9 написав:Протянет ли, вообще, банка год?


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http://prntscr.com/ja19fj

банк на ринку із 1992 року
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлень: 1938
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Повідомлення Додано: Сер 25 кві, 2018 18:38

  greenozon написав:
  la9 написав:Протянет ли, вообще, банка год?


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http://prntscr.com/ja19fj

банк на ринку із 1992 року

Да видел я это... Бумага всё стерпит... сам в банке работал :?
la9
 
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З нами з: 02.07.09
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Подякували: 28 раз.
 
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  #<1 ... 6789
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