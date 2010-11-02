|
|
|
Re: Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:20
Сегодня занес $ на депозит, очень все быстро оформили минут за 15. Персонал вежливый, расположение на подоле удобное
Valery I Procenko
-
vprocenko
-
-
- Повідомлень: 40
- З нами з: 11.03.09
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:36
в банку явно працюють "спеціаль обучені" (не не собачки) а профі.
Працюють швидко і якісно.
відповідають на різні каверзні запитання
присутня посмішка на лицях гарних жінок!
Моніторимо й надалі.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 1940
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 13:39
vprocenko написав:
Сегодня занес $ на депозит, очень все быстро оформили минут за 15. Персонал вежливый, расположение на подоле удобное
то Норик добрый и амеро деньги он уважает)) ,вчера диаспора собиралась,многих видал,его не заметил
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1482
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 130 раз.
- Подякували: 145 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:26
Присматриваюсь к банке вложится в бумаге…
На теплой линии сказали, что можно подвязать к депо и карту и 2620, можно отключить смс к ней, но нужно оплатить первый месяц смс, чтобы получить пин код!
А что там с размером уставника в перспективе на год? Какие там сроки/размеры, напомните, кто помнит?
Протянет ли, вообще, банка год?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 940
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 16:27
Может, кто снимал деньгу с их карты через п2п - берет банк мзду за съём таким образом??
-
la9
-
-
- Повідомлень: 940
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:34
la9 написав:
Протянет ли, вообще, банка год?
на головній сторінці даніhttp://prntscr.com/ja19fj
банк на ринку із 1992 року
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 1940
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 25 кві, 2018 18:38
greenozon написав: la9 написав:
Протянет ли, вообще, банка год?
на головній сторінці даніhttp://prntscr.com/ja19fj
банк на ринку із 1992 року
Да видел я это... Бумага всё стерпит... сам в банке работал
-
la9
-
-
- Повідомлень: 940
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:00
vprocenko написав:
расположение на подоле удобное
А где у них отделение на Подоле?
На сайте указано только одно отделение в Киеве - на Лукьяновке.
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3189
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1067 раз.
- Подякували: 371 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:03
http://alliancebank.org.ua/tobo005_kiev/
lubopytnaya написав: vprocenko написав:
расположение на подоле удобное
А где у них отделение на Подоле?
На сайте указано только одно отделение в Киеве - на Лукьяновке.
-
la9
-
-
- Повідомлень: 940
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:11
la9 написав:
http://alliancebank.org.ua/tobo005_kiev/
lubopytnaya написав: vprocenko написав:
расположение на подоле удобное
А где у них отделение на Подоле?
На сайте указано только одно отделение в Киеве - на Лукьяновке.
А, точно.
Не досмотрела
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3189
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1067 раз.
- Подякували: 371 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps
, Lost
, maxim2014
, sd_lg
, Vorlon
, wig
, yuri1978
, Квесторе_поверніться
, Вкладчик1234
і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|55895
|7177991
|
|
|30624
|3774098
|
|
|3240
|441108
|
Чет 26 кві, 2018 10:14
v57
реклама
|