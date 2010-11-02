Це банка не для валюти...мабуть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:22
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:06
Вообще вся БСУ не для валюты, а тем более такие банки.
Но Сосис включил пылесос на полную, наверное золотую жилу нашел - то ли контрабанда в зоне АТО, то ли контрабанда оружия или чего то похожего.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:12
Начинается конкуренция за деньги.
И это хорошо
Глядишь, так ещё вернутся 25% чистыми в грн, и 10% в валюте
Всё IMHO
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