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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:22
vprocenko написав:
Сегодня занес $ на депозит, очень все быстро оформили минут за 15. Персонал вежливый, расположение на подоле удобное
Це банка не для валюти...мабуть.
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Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 26 кві, 2018 12:06
Квесторе_поверніться написав:
Це банка не для валюти...мабуть.
Вообще вся БСУ не для валюты, а тем более такие банки.
Но Сосис включил пылесос на полную, наверное золотую жилу нашел - то ли контрабанда в зоне АТО, то ли контрабанда оружия или чего то похожего.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
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cds77
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Додано: Чет 26 кві, 2018 12:12
cds77 написав: Квесторе_поверніться написав:
Це банка не для валюти...мабуть.
Вообще вся БСУ не для валюты, а тем более такие банки.
Но Сосис включил пылесос на полную, наверное золотую жилу нашел - то ли контрабанда в зоне АТО, то ли контрабанда оружия или чего то похожего.
Начинается конкуренция за деньги.
И это хорошо
Глядишь, так ещё вернутся 25% чистыми в грн, и 10% в валюте
Всё IMHO
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 26 кві, 2018 12:33
Вкладчик1234 написав:
и 10% в валюте
давайте вже 12 (чи навіть 13%) як було в Прівєті за ІВК
+50грн !
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greenozon
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