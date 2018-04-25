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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 10
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
2
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
20%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
5
Всього голосів : 10
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:22

  vprocenko написав:Сегодня занес $ на депозит, очень все быстро оформили минут за 15. Персонал вежливый, расположение на подоле удобное :-)

Це банка не для валюти...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:06

  Квесторе_поверніться написав:Це банка не для валюти...мабуть.

Вообще вся БСУ не для валюты, а тем более такие банки.
Но Сосис включил пылесос на полную, наверное золотую жилу нашел - то ли контрабанда в зоне АТО, то ли контрабанда оружия или чего то похожего.
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Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:12

  cds77 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це банка не для валюти...мабуть.

Вообще вся БСУ не для валюты, а тем более такие банки.
Но Сосис включил пылесос на полную, наверное золотую жилу нашел - то ли контрабанда в зоне АТО, то ли контрабанда оружия или чего то похожего.
Зображення

Начинается конкуренция за деньги.
И это хорошо :-)

Глядишь, так ещё вернутся 25% чистыми в грн, и 10% в валюте
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:33

Re: Банк Альянс

  Вкладчик1234 написав:и 10% в валюте


давайте вже 12 (чи навіть 13%) як було в Прівєті за ІВК
+50грн !
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greenozon
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