Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:22
vprocenko написав:
Сегодня занес $ на депозит, очень все быстро оформили минут за 15. Персонал вежливый, расположение на подоле удобное
Це банка не для валюти...мабуть.
Квесторе_поверніться
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Додано: Чет 26 кві, 2018 12:06
Квесторе_поверніться написав:
Це банка не для валюти...мабуть.
Вообще вся БСУ не для валюты, а тем более такие банки.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Додано: Чет 26 кві, 2018 12:12
cds77 написав: Квесторе_поверніться написав:
Це банка не для валюти...мабуть.
Вообще вся БСУ не для валюты, а тем более такие банки.
Но Сосис включил пылесос на полную, наверное золотую жилу нашел - то ли контрабанда в зоне АТО, то ли контрабанда оружия или чего то похожего.
Начинается конкуренция за деньги.
И это хорошо
Глядишь, так ещё вернутся 25% чистыми в грн, и 10% в валюте
Всё IMHO
Вкладчик1234
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2
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:33
Вкладчик1234 написав:
и 10% в валюте
давайте вже 12 (чи навіть 13%) як було в Прівєті за ІВК
+50грн !
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greenozon
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Додано: Суб 28 кві, 2018 10:04
Кстати, по поводу скрин-шота выше.
Иногда тоже приходят промо от минфина, но такого не приходило. Эта пропозиция для всех, или только для тех, кому пришло? Как раз было в планах посетить это заведение
Всё IMHO
Вкладчик1234
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2
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:12
Вкладчик1234 написав:
Кстати, по поводу скрин-шота выше.
Иногда тоже приходят промо от минфина, но такого не приходило. Эта пропозиция для всех, или только для тех, кому пришло?
Как раз было в планах посетить это заведение
А где брать этот промокод?
THB
Повідомлень: 476
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Додано: Суб 28 кві, 2018 12:25
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Повідомлень: 1947
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Додано: Суб 28 кві, 2018 12:54
THB написав:
А где брать этот промокод?
Можете цей промокод використати: 3V2H4YZ
Alexey_k9
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