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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.5 5 11
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
45%
5
Всього голосів : 11
Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 10:22

  vprocenko написав:Сегодня занес $ на депозит, очень все быстро оформили минут за 15. Персонал вежливый, расположение на подоле удобное :-)

Це банка не для валюти...мабуть.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:06

  Квесторе_поверніться написав:Це банка не для валюти...мабуть.

Вообще вся БСУ не для валюты, а тем более такие банки.

Зображення
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
cds77
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:12

  cds77 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Це банка не для валюти...мабуть.

Вообще вся БСУ не для валюты, а тем более такие банки.
Но Сосис включил пылесос на полную, наверное золотую жилу нашел - то ли контрабанда в зоне АТО, то ли контрабанда оружия или чего то похожего.
Зображення

Начинается конкуренция за деньги.
И это хорошо :-)

Глядишь, так ещё вернутся 25% чистыми в грн, и 10% в валюте
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 26 кві, 2018 12:33

Re: Банк Альянс

  Вкладчик1234 написав:и 10% в валюте


давайте вже 12 (чи навіть 13%) як було в Прівєті за ІВК
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 10:04

Кстати, по поводу скрин-шота выше.
Иногда тоже приходят промо от минфина, но такого не приходило. Эта пропозиция для всех, или только для тех, кому пришло?
Как раз было в планах посетить это заведение
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 11:12

  Вкладчик1234 написав:Кстати, по поводу скрин-шота выше.
Иногда тоже приходят промо от минфина, но такого не приходило. Эта пропозиция для всех, или только для тех, кому пришло?
Как раз было в планах посетить это заведение

А где брать этот промокод?
THB
 
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 12:25

Правила акции «Бонус к депозитам»
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/conditions/


Промокод
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/aboutpromocode/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 28 кві, 2018 12:54

  THB написав:А где брать этот промокод?

Можете цей промокод використати: 3V2H4YZ
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 15:59

  Вкладчик1234 написав:Кстати, по поводу скрин-шота выше.
Эта пропозиция для всех, или только для тех, кому пришло?

Сложно сказать.
Мне, например, пришло на мыло с указанием конкретного промокода.
Но т.к. cds77 благоразумно отрезал нижнюю часть скрин-шота, где указан его промокод, то мне сложно сказать, одинаковые ли для всех промокоды или же у каждого индивидуальный промокод.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 16:03

  greenozon написав:Промокод
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/aboutpromocode/

Нет, это ссылка на стандартные промокоды.
А на обсуждаемом скрин-шоте указан акционный промокод (отрезан), который добавляет к бонусу не 50 грн, а 100 грн.

У меня в письме написано:
Получите дополнительно 100 грн. Промо-код для Вас: Z*****U
Причем, промокод указан не на рекламной картинке, а написан текстом под картинкой.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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