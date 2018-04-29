Це банка не для валюти...мабуть.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 кві, 2018 10:22
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:06
Вообще вся БСУ не для валюты, а тем более такие банки.
Во времена всеобщей лжи говорить правду — это экстремизм (Д.Оруэлл)
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:12
Начинается конкуренция за деньги.
И это хорошо
Глядишь, так ещё вернутся 25% чистыми в грн, и 10% в валюте
Всё IMHO
Додано: Чет 26 кві, 2018 12:33
Re: Банк Альянс
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Суб 28 кві, 2018 10:04
Кстати, по поводу скрин-шота выше.
Иногда тоже приходят промо от минфина, но такого не приходило. Эта пропозиция для всех, или только для тех, кому пришло?
Как раз было в планах посетить это заведение
Всё IMHO
Додано: Суб 28 кві, 2018 11:12
Додано: Суб 28 кві, 2018 12:25
Правила акции «Бонус к депозитам»
Промокод
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Суб 28 кві, 2018 12:54
Додано: Пон 30 кві, 2018 15:59
Сложно сказать.
Мне, например, пришло на мыло с указанием конкретного промокода.
Но т.к. cds77 благоразумно отрезал нижнюю часть скрин-шота, где указан его промокод, то мне сложно сказать, одинаковые ли для всех промокоды или же у каждого индивидуальный промокод.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 30 кві, 2018 16:03
Нет, это ссылка на стандартные промокоды.
А на обсуждаемом скрин-шоте указан акционный промокод (отрезан), который добавляет к бонусу не 50 грн, а 100 грн.
У меня в письме написано:
Получите дополнительно 100 грн. Промо-код для Вас: Z*****U
Причем, промокод указан не на рекламной картинке, а написан текстом под картинкой.
Жадность и Отвага!
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