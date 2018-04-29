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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 18:08
lubopytnaya написав:
а написан текстом под картинкой.
от руки??
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greenozon
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