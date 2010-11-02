от руки??
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 18:08
Re: Банк Альянс
+50грн !
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Додано: Пон 30 кві, 2018 19:49
Нет, от клавиатуры.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 30 кві, 2018 21:23
фі, ніякої душі і подиху мистецтва.... техно генна аавтократія
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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