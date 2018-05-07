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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.7 5 12
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
50%
6
Всього голосів : 12
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 18:08

Re: Банк Альянс

  lubopytnaya написав:а написан текстом под картинкой.

от руки??
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:49

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:а написан текстом под картинкой.

от руки??

:D

Нет, от клавиатуры.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:23

фі, ніякої душі і подиху мистецтва.... техно генна аавтократія
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:51

  godl написав:Панове, кто и что может сказать хорошего или плохого о таких банках как Агропросперис, Альянс и РвС (Respect with Stability), которые в наше время предлагают относительно высокие % ?

Сходила в Альянс на разведку - посмотреть, что за банк. Открыла небольшой депозит в грн.
В отличие от многих банков, где в единственном отделении скучают пара девочек-менеджеров, в Альянсе работали шесть-семь менеджеров и у каждого был клиент.
Но при этом меня быстро обслужили - сразу подошла девушка-секретарь и стала ксерить мои документы, записала на бумажке какой депозит я хочу открыть и на какую сумму.
И как только освободился менеджер, то у него в компе уже был мой договор, подготовленный девушкой-секретарем.
Так что, впечатление вполне положительное.
Намерена в конце мая открыть у них по акции валютный депозит под завязку.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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