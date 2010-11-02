от руки??
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 30 кві, 2018 18:08
Re: Банк Альянс
+50грн !
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Додано: Пон 30 кві, 2018 19:49
Нет, от клавиатуры.
Жадность и Отвага!
Додано: Пон 30 кві, 2018 21:23
фі, ніякої душі і подиху мистецтва.... техно генна аавтократія
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Пон 07 тра, 2018 18:51
Сходила в Альянс на разведку - посмотреть, что за банк. Открыла небольшой депозит в грн.
В отличие от многих банков, где в единственном отделении скучают пара девочек-менеджеров, в Альянсе работали шесть-семь менеджеров и у каждого был клиент.
Но при этом меня быстро обслужили - сразу подошла девушка-секретарь и стала ксерить мои документы, записала на бумажке какой депозит я хочу открыть и на какую сумму.
И как только освободился менеджер, то у него в компе уже был мой договор, подготовленный девушкой-секретарем.
Так что, впечатление вполне положительное.
Намерена в конце мая открыть у них по акции валютный депозит под завязку.
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 08 тра, 2018 16:19
Сходил 08.05.18 в отделение на ул. Ильинская, 8. в 17:05 меня никто не захотел принять. Спущенный в кресло "мужичек" ответил, что сокращенный рабочий день. Не почувствовал доброжелательности, никто не предложил приходить в другой день. На сайте информации о сокращенном дне нет, очень разочарован, отнесу деньги в другой банк.
Додано: Вів 08 тра, 2018 22:55
Очень остался доволен обслуживанием
уже некоторое время являюсь клиентом этого банка - очень рекомендую! Все таки преимущество не огромного банка в том, что лично я всегда получаю индивидуальный подход и решение всех вопросов очень быстро. Очень быстро развивается банк и лично мне очень комфортно работать с ними + очень хорошие тарифы по необходимым для меня услугам. Рекомендую
Додано: Сер 09 тра, 2018 14:41
Для повного щастя із банком відкрийте собі картку Elite MasterCard Black
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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