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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
54%
7
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 18:08

Re: Банк Альянс

  lubopytnaya написав:а написан текстом под картинкой.

от руки??
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 19:49

  greenozon написав:
  lubopytnaya написав:а написан текстом под картинкой.

от руки??

:D

Нет, от клавиатуры.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 30 кві, 2018 21:23

фі, ніякої душі і подиху мистецтва.... техно генна аавтократія
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 07 тра, 2018 18:51

  godl написав:Панове, кто и что может сказать хорошего или плохого о таких банках как Агропросперис, Альянс и РвС (Respect with Stability), которые в наше время предлагают относительно высокие % ?

Сходила в Альянс на разведку - посмотреть, что за банк. Открыла небольшой депозит в грн.
В отличие от многих банков, где в единственном отделении скучают пара девочек-менеджеров, в Альянсе работали шесть-семь менеджеров и у каждого был клиент.
Но при этом меня быстро обслужили - сразу подошла девушка-секретарь и стала ксерить мои документы, записала на бумажке какой депозит я хочу открыть и на какую сумму.
И как только освободился менеджер, то у него в компе уже был мой договор, подготовленный девушкой-секретарем.
Так что, впечатление вполне положительное.
Намерена в конце мая открыть у них по акции валютный депозит под завязку.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 16:19

Сходил 08.05.18 в отделение на ул. Ильинская, 8. в 17:05 меня никто не захотел принять. Спущенный в кресло "мужичек" ответил, что сокращенный рабочий день. Не почувствовал доброжелательности, никто не предложил приходить в другой день. На сайте информации о сокращенном дне нет, очень разочарован, отнесу деньги в другой банк.
kor4agin92
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:55

Очень остался доволен обслуживанием

уже некоторое время являюсь клиентом этого банка - очень рекомендую! Все таки преимущество не огромного банка в том, что лично я всегда получаю индивидуальный подход и решение всех вопросов очень быстро. Очень быстро развивается банк и лично мне очень комфортно работать с ними + очень хорошие тарифы по необходимым для меня услугам. Рекомендую
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 14:41

Для повного щастя із банком відкрийте собі картку Elite MasterCard Black
:mrgreen:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 16:51

  klientklient123 написав:Очень остался доволен обслуживанием

уже некоторое время являюсь клиентом этого банка - очень рекомендую! Все таки преимущество не огромного банка в том, что лично я всегда получаю индивидуальный подход и решение всех вопросов очень быстро. Очень быстро развивается банк и лично мне очень комфортно работать с ними + очень хорошие тарифы по необходимым для меня услугам. Рекомендую

Клон, созданный сотрудниками банка. Опытному глазу видно сразу:) Типичный отзыв для клона. Ни о чём...

Ребята из банка, вам это совершенно не нужно. Здесь итак пока доброжелательно к вам настроены, просто поддерживайте хорошие ставки и нормальное обслуживание и всё у вас будет хорошо!
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 17:00

Re: Банк Альянс

  lubopytnaya написав:Сходила в Альянс на разведку - посмотреть, что за банк.
http://bankalliance.ua/viddilennya/
дом № 50 ?- судя по фразе "что за банк" ,а не "что за ТОБО".
или все же №№ 8 или 17 или 15 или 66 или 3 или 8 или 65 или таки 5/1 :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 17:17

  Мизантрóп написав:
  lubopytnaya написав:Сходила в Альянс на разведку - посмотреть, что за банк.
http://bankalliance.ua/viddilennya/
дом № 50 ?- судя по фразе "что за банк" ,а не "что за ТОБО".
или все же №№ 8 или 17 или 15 или 66 или 3 или 8 или 65 или таки 5/1 :?:

Дом №50 :D
Но вопрос "что за банк?" возник у меня задолго до посещения отделения, так что вывески меня мало интересовали на тот момент.
А т.к. мне нужно было подъехать в Конкорд, то заодно решила посетить дом №50
Жадность и Отвага!
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