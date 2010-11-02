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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 тра, 2018 17:20
lubopytnaya написав:
Дом №50
наших там много? © ))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Сер 09 тра, 2018 17:23
klientklient123 написав:
уже некоторое время являюсь клиентом этого банка - очень рекомендую!
18 лет как клиент.Не рекомендую,разве что под Альфу погорельца,у кого нема))
Бот ты тут еще
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1498
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
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