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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
54%
7
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 17:20

Re: Банк Альянс

  lubopytnaya написав:Дом №50
наших там много? © ))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлень: 1498
З нами з: 03.12.14
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 17:23

Re: Банк Альянс

  klientklient123 написав:уже некоторое время являюсь клиентом этого банка - очень рекомендую!
18 лет как клиент.Не рекомендую,разве что под Альфу погорельца,у кого нема))
Бот ты тут еще :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1498
З нами з: 03.12.14
Подякував: 132 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9101112
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