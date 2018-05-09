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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
54%
7
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 17:20

Re: Банк Альянс

  lubopytnaya написав:Дом №50
наших там много? © ))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 17:23

Re: Банк Альянс

  klientklient123 написав:уже некоторое время являюсь клиентом этого банка - очень рекомендую!
18 лет как клиент.Не рекомендую,разве что под Альфу погорельца,у кого нема))
Бот ты тут еще :?:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 16:40

Re: Банк Альянс

Вопрос оф.преду
Прочитал на одном из форумов, что вроде как у вас появилось два бесплатных снятия с карт во всех банкоматах.. Можете прояснить??
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:17

  бульбик написав:Вопрос оф.преду
Прочитал на одном из форумов, что вроде как у вас появилось два бесплатных снятия с карт во всех банкоматах.. Можете прояснить??

Тут есть офпред? :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:21

  Вкладчик1234 написав:
  бульбик написав:Вопрос оф.преду
Прочитал на одном из форумов, что вроде как у вас появилось два бесплатных снятия с карт во всех банкоматах.. Можете прояснить??

Тут есть офпред? :)

Интернет-банкинг у них имеется?
darmet
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:22

  Вкладчик1234 написав:
  бульбик написав:Вопрос оф.преду
Прочитал на одном из форумов, что вроде как у вас появилось два бесплатных снятия с карт во всех банкоматах.. Можете прояснить??

Тут есть офпред? :)

Так klientklient123 же! :mrgreen:
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:27

  darmet написав:Интернет-банкинг у них имеется?

Не имеется.

Но у них в анкете-опроснике есть вопрос о необходимости ИБ для приватных клиентов.
И все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 17:32

  lubopytnaya написав:
  darmet написав:Интернет-банкинг у них имеется?

Не имеется.

Но у них в анкете-опроснике есть вопрос о необходимости ИБ для приватных клиентов.
И все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет :D

во многих банках не успели, ВА зашла раньше
J
 
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