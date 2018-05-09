|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 тра, 2018 17:20
lubopytnaya написав:
Дом №50
наших там много? © ))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1499
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 09 тра, 2018 17:23
klientklient123 написав:
уже некоторое время являюсь клиентом этого банка - очень рекомендую!
18 лет как клиент.Не рекомендую,разве что под Альфу погорельца,у кого нема))
Бот ты тут еще
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 1499
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 133 раз.
- Подякували: 147 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 16:40
Вопрос оф.преду
Прочитал на одном из форумов, что вроде как у вас появилось два бесплатных снятия с карт во всех банкоматах.. Можете прояснить??
-
бульбик
-
-
- Повідомлень: 492
- З нами з: 21.05.14
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:17
бульбик написав:
Вопрос оф.преду
Прочитал на одном из форумов, что вроде как у вас появилось два бесплатных снятия с карт во всех банкоматах.. Можете прояснить??
Тут есть офпред?
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5433
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3550 раз.
- Подякували: 1062 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:21
Вкладчик1234 написав: бульбик написав:
Вопрос оф.преду
Прочитал на одном из форумов, что вроде как у вас появилось два бесплатных снятия с карт во всех банкоматах.. Можете прояснить??
Тут есть офпред?
Интернет-банкинг у них имеется?
-
darmet
-
-
- Повідомлень: 2391
- З нами з: 29.03.09
- Подякував: 44 раз.
- Подякували: 155 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:22
Вкладчик1234 написав: бульбик написав:
Вопрос оф.преду
Прочитал на одном из форумов, что вроде как у вас появилось два бесплатных снятия с карт во всех банкоматах.. Можете прояснить??
Тут есть офпред?
Так klientklient123
же!
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3205
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1068 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:27
darmet написав:
Интернет-банкинг у них имеется?
Не имеется.
Но у них в анкете-опроснике есть вопрос о необходимости ИБ для приватных клиентов.
И все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3205
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1068 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 10 тра, 2018 17:32
lubopytnaya написав: darmet написав:
Интернет-банкинг у них имеется?
Не имеется.
Но у них в анкете-опроснике есть вопрос о необходимости ИБ для приватных клиентов.
И все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет
во многих банках не успели, ВА зашла раньше
-
J
-
-
- Повідомлень: 3938
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|56163
|7215176
|
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|12871
|2489066
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15029
|2130277
|
|