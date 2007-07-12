RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Альянс

Банк Альянс
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
54%
7
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:42

Зображення
Всё IMHO
Вкладчик1234
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5436
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3550 раз.
Подякували: 1062 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10111213
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vorlon і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 993, 994, 995
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
9947 1430645
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 21:53
velvet
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 26, 27, 28
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
278 98467
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 21:47
chipmunk
Банк Глобус 1 ... 328, 329, 330
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3296 450299
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 тра, 2018 19:51
Кащей

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9948)
10.05.2018 22:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.