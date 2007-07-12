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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 20:42
Всё IMHO
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Додано: Чет 10 тра, 2018 23:46
lubopytnaya написав:
И все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет
От того, что клиенты ставят галочки - ИБ не появится.
То, что он нужен - ежу понятно, без всяких опросов.
Хотели бы - давно бы сделали
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mustbe
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 00:08
mustbe написав: lubopytnaya написав:
И все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет
От того, что клиенты ставят галочки - ИБ не появится.
То, что он нужен - ежу понятно, без всяких опросов.
Хотели бы - давно бы сделали
Правильно он нужен. Но я бы по другому сформулировал вопрос. Нужен кому нибудь ИБ если его сделают платным
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Дядя Дима
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:22
mustbe написав: lubopytnaya написав:
И все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет
От того, что клиенты ставят галочки - ИБ не появится.
То, что он нужен - ежу понятно, без всяких опросов.
Хотели бы - давно бы сделали
Вот и я о том же. Непонятно только, зачем банк изводит бумагу на печатание тупых опросников? Или, клиенты столько денег занесли, что уже и на это хватает?
У меня простой вопрос к представителю банка
: ""Планирует ли банк делать Интернет-банкинг? Если "Да", то когда?"" Если представитель банка проигнорирует этот вопрос, то банк мне станет неинтересен в плане сотрудничества.
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darmet
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:00
бульбик добрый день. да, действительно с 10 мая первые 2 снятия налички в любых банкоматах в месяц - не тарифицируются, так же и смс-банкинг теперь бесплатный
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