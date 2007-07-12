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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
54%
7
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:42

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Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:46

  lubopytnaya написав:И все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет :D

От того, что клиенты ставят галочки - ИБ не появится.
То, что он нужен - ежу понятно, без всяких опросов.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 00:08

  mustbe написав:
  lubopytnaya написав:И все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет :D

От того, что клиенты ставят галочки - ИБ не появится.
То, что он нужен - ежу понятно, без всяких опросов.
Хотели бы - давно бы сделали
Правильно он нужен. Но я бы по другому сформулировал вопрос. Нужен кому нибудь ИБ если его сделают платным :?:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:22

  mustbe написав:
  lubopytnaya написав:И все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет :D

От того, что клиенты ставят галочки - ИБ не появится.
То, что он нужен - ежу понятно, без всяких опросов.
Хотели бы - давно бы сделали


Вот и я о том же. Непонятно только, зачем банк изводит бумагу на печатание тупых опросников? Или, клиенты столько денег занесли, что уже и на это хватает? :wink:
У меня простой вопрос к представителю банка: ""Планирует ли банк делать Интернет-банкинг? Если "Да", то когда?"" Если представитель банка проигнорирует этот вопрос, то банк мне станет неинтересен в плане сотрудничества.
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:00

2 бесплатных снятия и бесплатный смс-банкинг

бульбик добрый день. да, действительно с 10 мая первые 2 снятия налички в любых банкоматах в месяц - не тарифицируются, так же и смс-банкинг теперь бесплатный
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:46

  darmet написав:
  mustbe написав:
  lubopytnaya написав:И все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет :D

От того, что клиенты ставят галочки - ИБ не появится.
То, что он нужен - ежу понятно, без всяких опросов.
Хотели бы - давно бы сделали


Вот и я о том же. Непонятно только, зачем банк изводит бумагу на печатание тупых опросников? Или, клиенты столько денег занесли, что уже и на это хватает? :wink:
У меня простой вопрос к представителю банка: ""Планирует ли банк делать Интернет-банкинг? Если "Да", то когда?"" Если представитель банка проигнорирует этот вопрос, то банк мне станет неинтересен в плане сотрудничества.



darmet Добрый день! Конечно Банк Альянс планирует запустить Интернет-банкинг и Мобильное приложение. Мы сейчас активно занимается этим проектом. Решение этого вопроса не быстрое, но в наших планах запустить его с полноценным функционалом в этом году. Спасибо за Ваше внимание к нашему банку.
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