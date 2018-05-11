Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:45

, у вас в анкете/заяве на размещение депо есть возможность указать"Строк внесення Вкладником коштів на вкладний рахунок" от 0 до 3 и более дней.Вот для Ощадного и Капитального какой может быть указан здесь срок и как его вытребовать у менагера при оформлении?Думаю разместиться у вас по безналу, в течение 3..5дн, предварительно формив в отделении, по сути дела, тока номер сч. 2630ххх под депозит.И ещёооо.Вот вы предлагаете ТРИ вида карт. А чем же они функционально отличаются кроме тарифа за оформление? Рубашками шоли?Мож у них лимиты на снятие/платежи разные, мож кешбэк де какой у какой карты есть, мож ревардс там на Платину привязан, или по Платине вааще мона нашару в лаундже Борисполя винца отведать? В чем прикол то, де мона об этом на сайте/отделении узнать?