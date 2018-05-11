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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
54%
7
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 20:42

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Всё IMHO
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:46

  lubopytnaya написав:И все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет :D

От того, что клиенты ставят галочки - ИБ не появится.
То, что он нужен - ежу понятно, без всяких опросов.
Хотели бы - давно бы сделали
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 00:08

  mustbe написав:
  lubopytnaya написав:И все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет :D

От того, что клиенты ставят галочки - ИБ не появится.
То, что он нужен - ежу понятно, без всяких опросов.
Хотели бы - давно бы сделали
Правильно он нужен. Но я бы по другому сформулировал вопрос. Нужен кому нибудь ИБ если его сделают платным :?:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 07:22

  mustbe написав:
  lubopytnaya написав:И все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет :D

От того, что клиенты ставят галочки - ИБ не появится.
То, что он нужен - ежу понятно, без всяких опросов.
Хотели бы - давно бы сделали


Вот и я о том же. Непонятно только, зачем банк изводит бумагу на печатание тупых опросников? Или, клиенты столько денег занесли, что уже и на это хватает? :wink:
У меня простой вопрос к представителю банка: ""Планирует ли банк делать Интернет-банкинг? Если "Да", то когда?"" Если представитель банка проигнорирует этот вопрос, то банк мне станет неинтересен в плане сотрудничества.
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:00

2 бесплатных снятия и бесплатный смс-банкинг

бульбик добрый день. да, действительно с 10 мая первые 2 снятия налички в любых банкоматах в месяц - не тарифицируются, так же и смс-банкинг теперь бесплатный
BankAlliance
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 10:46

  darmet написав:
  mustbe написав:
  lubopytnaya написав:И все клиенты ставят галочки - так что рано или поздно ИБ будет :D

От того, что клиенты ставят галочки - ИБ не появится.
То, что он нужен - ежу понятно, без всяких опросов.
Хотели бы - давно бы сделали


Вот и я о том же. Непонятно только, зачем банк изводит бумагу на печатание тупых опросников? Или, клиенты столько денег занесли, что уже и на это хватает? :wink:
У меня простой вопрос к представителю банка: ""Планирует ли банк делать Интернет-банкинг? Если "Да", то когда?"" Если представитель банка проигнорирует этот вопрос, то банк мне станет неинтересен в плане сотрудничества.



darmet Добрый день! Конечно Банк Альянс планирует запустить Интернет-банкинг и Мобильное приложение. Мы сейчас активно занимается этим проектом. Решение этого вопроса не быстрое, но в наших планах запустить его с полноценным функционалом в этом году. Спасибо за Ваше внимание к нашему банку.
BankAlliance
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:45

BankAlliance, у вас в анкете/заяве на размещение депо есть возможность указать
"Строк внесення Вкладником коштів на вкладний рахунок" от 0 до 3 и более дней.
https://drive.google.com/open?id=1XuwFS ... nSqH2YxuL5
Вот для Ощадного и Капитального какой может быть указан здесь срок и как его вытребовать у менагера при оформлении? :)
Думаю разместиться у вас по безналу, в течение 3..5дн, предварительно формив в отделении, по сути дела, тока номер сч. 2630ххх под депозит.

И ещёооо.
Вот вы предлагаете ТРИ вида карт. А чем же они функционально отличаются кроме тарифа за оформление? Рубашками шоли? :)
Мож у них лимиты на снятие/платежи разные, мож кешбэк де какой у какой карты есть, мож ревардс там на Платину привязан, или по Платине вааще мона нашару в лаундже Борисполя винца отведать? В чем прикол то, де мона об этом на сайте/отделении узнать?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 17:13

  clientage написав:BankAlliance, у вас в анкете/заяве на размещение депо есть возможность указать
"Строк внесення Вкладником коштів на вкладний рахунок" от 0 до 3 и более дней.
https://drive.google.com/open?id=1XuwFS ... nSqH2YxuL5
Вот для Ощадного и Капитального какой может быть указан здесь срок и как его вытребовать у менагера при оформлении? :)
Думаю разместиться у вас по безналу, в течение 3..5дн, предварительно формив в отделении, по сути дела, тока номер сч. 2630ххх под депозит.

И ещёооо.
Вот вы предлагаете ТРИ вида карт. А чем же они функционально отличаются кроме тарифа за оформление? Рубашками шоли? :)
Мож у них лимиты на снятие/платежи разные, мож кешбэк де какой у какой карты есть, мож ревардс там на Платину привязан, или по Платине вааще мона нашару в лаундже Борисполя винца отведать? В чем прикол то, де мона об этом на сайте/отделении узнать?


Добрый день!
1. Вы имеете возможность внести деньги до 3 дней после подписания договора, поставив галочку в соответственном месте при подписании в отделении и сообщив об этом менеджера. Если вы не внесете деньги - он автоматически закроется.
2. Мы предоставляем 4 вида личных карт:
MasterCard Debit - дебетовая карта с
базовыми функциями.
MasterCard Standard - чипованная карта,
повышенный уровень безопасности, бесконтактные
расчеты.
MasterCard Platinum - премиальная чипованная
карточка, повышенный уровень безопасности,
бесконтактные расчеты, скидки при
расчете картой.

MasterCard World Elite
- повышенный уровень безопасности благодаря использованию чип-модуля
- бесконтактная технология расчетов Conctactless
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- дополнительные проценты к депозитным ставкам
- особый дисконт на индивидуальные сейфы
- круглосуточная клиентская поддержка

Спасибо за ваш вопрос 8)
BankAlliance
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:31

  BankAlliance написав:
  darmet написав:
  mustbe написав:
Вот и я о том же. Непонятно только, зачем банк изводит бумагу на печатание тупых опросников? Или, клиенты столько денег занесли, что уже и на это хватает? :wink:
У меня простой вопрос к представителю банка: ""Планирует ли банк делать Интернет-банкинг? Если "Да", то когда?"" Если представитель банка проигнорирует этот вопрос, то банк мне станет неинтересен в плане сотрудничества.


darmet Добрый день! Конечно Банк Альянс планирует запустить Интернет-банкинг и Мобильное приложение. Мы сейчас активно занимается этим проектом. Решение этого вопроса не быстрое, но в наших планах запустить его с полноценным функционалом в этом году. Спасибо за Ваше внимание к нашему банку.

Вот и вернемся после запуска Интернет-банкинга "в этом году" к разговору о сотрудничестве... :wink:
darmet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:49

  darmet написав:Вот и вернемся после запуска Интернет-банкинга "в этом году" к разговору о сотрудничестве... :wink:

Для меня это тоже, сначала, было останавливающим фактором, но после некоторых размышлений... победила жадность :D

З.Ы. Депо у меня с выплатой в конце, тем не менее, подвязал возврат на карту. Где я буду к окончанию депо - неизвестно, а с карты снять есть способы, без посещения банка. Карты у них - с платным безнальным входом, депо без пополнения, поэтому смысл в ИБ, которым не планируешь пользоваться, весьма сомнителен, только иногда открыть и посмотреть на свои депо :wink:

Перед ВА все равны - и с ИБ, и без ИБ :mrgreen:
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