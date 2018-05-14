Чудово 1. Надеюсь первичное внесение/зачисление вклада безналом с др. банка и его пополняхи на 2630ххх будут бесплатны? 2. А можно оформить шаровое перечисление ежемес. %% по вкладу на счет в др. банке, а не на карту Альянса? Или сколько это удовольствие стоит? 3. В карт. тарифах есть п.7 Переказ коштів з Рахунку п.7.2 На території України - 0,5% від суми (min 5,00 грн. max 1000,00 грн.) Касается ли этот тариф исходящих р2р-переводов сторонними агрегаторами такими как Портмоне или ЛикПей?
Чудово 1. Надеюсь первичное внесение/зачисление вклада безналом с др. банка и его пополняхи на 2630ххх будут бесплатны? 2. А можно оформить шаровое перечисление ежемес. %% по вкладу на счет в др. банке, а не на карту Альянса? Или сколько это удовольствие стоит? 3. В карт. тарифах есть п.7 Переказ коштів з Рахунку п.7.2 На території України - 0,5% від суми (min 5,00 грн. max 1000,00 грн.) Касается ли этот тариф исходящих р2р-переводов сторонними агрегаторами такими как Портмоне или ЛикПей?
Добрый день! 1. Внесение / пополнение вклада по безналу с других банков – не тарифицируется. 2. Перечисление процентов только на счет в Банке Альянс. На текущий счет и на карточный счет – не тарифицируется. + бесплатный выпуск карт, в зависимости от суммы вклада: Вклад до 50 тис. грн. - карта MasterCard Debit выпускается БЕСПАЛТНО Вклад от 50 до 100 тис. грн. - карта MasterCard Debit/Standard выпускается БЕСПАЛТНО Вклад выше 100 тис. грн. - карта MasterCard Platinum выпускается БЕСПАЛТНО 3. p2p переводы на сторонних сервисах Банком Альянс не тарифицируются, но обращаем ваше внимание на то, что сами сервисы берут комиссию за свои услуги.