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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 11121314

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
54%
7
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:12

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:Спасибо за ваш вопрос

Чудово :wink:
1. Надеюсь первичное внесение/зачисление вклада безналом с др. банка и его пополняхи на 2630ххх будут бесплатны?
2. А можно оформить шаровое перечисление ежемес. %% по вкладу на счет в др. банке, а не на карту Альянса? Или сколько это удовольствие стоит?
3. В карт. тарифах есть п.7 Переказ коштів з Рахунку
п.7.2 На території України - 0,5% від суми (min 5,00 грн. max 1000,00 грн.)
Касается ли этот тариф исходящих р2р-переводов сторонними агрегаторами такими как Портмоне или ЛикПей?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:17

Re: Банк Альянс

  la9 написав:но после некоторых размышлений...

...я понял, шо Альянс и Вермут -- два сапога пара :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 20:19

  clientage написав:
  la9 написав:но после некоторых размышлений...

...я понял, шо Альянс и Вермут -- два сапога пара :)

100% :mrgreen:
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:45

  clientage написав:
  BankAlliance написав:Спасибо за ваш вопрос

Чудово :wink:
1. Надеюсь первичное внесение/зачисление вклада безналом с др. банка и его пополняхи на 2630ххх будут бесплатны?
2. А можно оформить шаровое перечисление ежемес. %% по вкладу на счет в др. банке, а не на карту Альянса? Или сколько это удовольствие стоит?
3. В карт. тарифах есть п.7 Переказ коштів з Рахунку
п.7.2 На території України - 0,5% від суми (min 5,00 грн. max 1000,00 грн.)
Касается ли этот тариф исходящих р2р-переводов сторонними агрегаторами такими как Портмоне или ЛикПей?


Добрый день!
1. Внесение / пополнение вклада по безналу с других банков – не тарифицируется.
2. Перечисление процентов только на счет в Банке Альянс. На текущий счет и на карточный счет – не тарифицируется.
+ бесплатный выпуск карт, в зависимости от суммы вклада:
Вклад до 50 тис. грн. - карта MasterCard Debit выпускается БЕСПАЛТНО
Вклад от 50 до 100 тис. грн. - карта MasterCard Debit/Standard выпускается БЕСПАЛТНО
Вклад выше 100 тис. грн. - карта MasterCard Platinum выпускается БЕСПАЛТНО
3. p2p переводы на сторонних сервисах Банком Альянс не тарифицируются, но обращаем ваше внимание на то, что сами сервисы берут комиссию за свои услуги.

Спасибо за ваш вопрос 8)
BankAlliance
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:01

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:бесплатный выпуск карт, в зависимости от суммы вклада:


де про це почитати на вашому сайті?
дякую
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:04

  greenozon написав:
  BankAlliance написав:бесплатный выпуск карт, в зависимости от суммы вклада:


де про це почитати на вашому сайті?
дякую

В них один картковий пакет...в тарифах має бути.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:06

  greenozon написав:
  BankAlliance написав:бесплатный выпуск карт, в зависимости от суммы вклада:


де про це почитати на вашому сайті?
дякую

в тарифах на карты
http://bankalliance.ua/privatnim-kliyen ... ent-cards/
https://drive.google.com/open?id=1UpXqZ ... vR1uGWiPvE
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:39

  Квесторе_поверніться написав:
  greenozon написав:
  BankAlliance написав:бесплатный выпуск карт, в зависимости от суммы вклада:


де про це почитати на вашому сайті?
дякую

В них один картковий пакет...в тарифах має бути.


Ми маємо 5 карткових пакетів :)

Пакет Платіжні картки ТП Персональний MasterCard
Пакет Платіжні картки ТП Elite MasterCard
Пакет Платіжні картки ЗП MasterCard
Пакет Платіжні картки ПРОСТІР
Пакет Платіжні картки ЗП ПРОСТІР

http://bankalliance.ua/ru/privatnim-kli ... ent-cards/
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:43

Re: Банк Альянс

  BankAlliance написав:Ми маємо 5 карткових пакетів

Пакет Платіжні картки ТП Персональний MasterCard
Пакет Платіжні картки ТП Elite MasterCard
Пакет Платіжні картки ЗП MasterCard
Пакет Платіжні картки ПРОСТІР
Пакет Платіжні картки ЗП ПРОСТІР

http://bankalliance.ua/ru/privatnim-kli ... ent-cards/

Не-не, Простір то вы регулятору оставьте, хай сам з ним бавиться :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:49

  clientage написав:
  BankAlliance написав:Ми маємо 5 карткових пакетів

Пакет Платіжні картки ТП Персональний MasterCard
Пакет Платіжні картки ТП Elite MasterCard
Пакет Платіжні картки ЗП MasterCard
Пакет Платіжні картки ПРОСТІР
Пакет Платіжні картки ЗП ПРОСТІР

http://bankalliance.ua/ru/privatnim-kli ... ent-cards/

Не-не, Простір то вы регулятору оставьте, хай сам з ним бавиться :)


тогда 3 :D
BankAlliance
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