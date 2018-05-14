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Обслуговування в українських
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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
54%
7
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:49

  BankAlliance написав:
  clientage написав:
  BankAlliance написав:Ми маємо 5 карткових пакетів

Пакет Платіжні картки ТП Персональний MasterCard
Пакет Платіжні картки ТП Elite MasterCard
Пакет Платіжні картки ЗП MasterCard
Пакет Платіжні картки ПРОСТІР
Пакет Платіжні картки ЗП ПРОСТІР

http://bankalliance.ua/ru/privatnim-kli ... ent-cards/

Не-не, Простір то вы регулятору оставьте, хай сам з ним бавиться :)


тогда 3 :D

Еліт і Зарплатний теж можем відкинути...ось і один пакет і лишиться. :wink:
Квесторе_поверніться
 
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З нами з: 22.11.13
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