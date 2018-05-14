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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:49
BankAlliance написав: clientage написав: BankAlliance написав:
Ми маємо 5 карткових пакетів
Пакет Платіжні картки ТП Персональний MasterCard
Пакет Платіжні картки ТП Elite MasterCard
Пакет Платіжні картки ЗП MasterCard
Пакет Платіжні картки ПРОСТІР
Пакет Платіжні картки ЗП ПРОСТІРhttp://bankalliance.ua/ru/privatnim-kli
... ent-cards/
Не-не, Простір то вы регулятору оставьте, хай сам з ним бавиться
тогда 3
Еліт і Зарплатний теж можем відкинути...ось і один пакет і лишиться.
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Пон 14 тра, 2018 17:31
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