|
|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:49
BankAlliance написав: clientage написав: BankAlliance написав:
Ми маємо 5 карткових пакетів
Пакет Платіжні картки ТП Персональний MasterCard
Пакет Платіжні картки ТП Elite MasterCard
Пакет Платіжні картки ЗП MasterCard
Пакет Платіжні картки ПРОСТІР
Пакет Платіжні картки ЗП ПРОСТІРhttp://bankalliance.ua/ru/privatnim-kli
... ent-cards/
Не-не, Простір то вы регулятору оставьте, хай сам з ним бавиться
тогда 3
Еліт і Зарплатний теж можем відкинути...ось і один пакет і лишиться.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 24504
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 08:19
Еліт і Зарплатний теж можем відкинути...ось і один пакет і лишиться.
[/quote]
А это вы зря, у нас пакет Элит с очень хорошим наполнением )
-
BankAlliance
-
-
- Повідомлень: 8
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 15 тра, 2018 08:37
ЕЛІТ за 9000 грн?
в рік
це ІМХО перебор, в жодному іншому місці немає дорожче
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2006
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 53 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30687
|3787767
|
|
|5553
|1348964
|
|
|56216
|7227090
|
|