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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.8 5 13
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
23%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
8%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
54%
7
Всього голосів : 13
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:49

  BankAlliance написав:
  clientage написав:
  BankAlliance написав:Ми маємо 5 карткових пакетів

Пакет Платіжні картки ТП Персональний MasterCard
Пакет Платіжні картки ТП Elite MasterCard
Пакет Платіжні картки ЗП MasterCard
Пакет Платіжні картки ПРОСТІР
Пакет Платіжні картки ЗП ПРОСТІР

http://bankalliance.ua/ru/privatnim-kli ... ent-cards/

Не-не, Простір то вы регулятору оставьте, хай сам з ним бавиться :)


тогда 3 :D

Еліт і Зарплатний теж можем відкинути...ось і один пакет і лишиться. :wink:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24504
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 08:19

  Квесторе_поверніться написав:
  BankAlliance написав:
  clientage написав:http://bankalliance.ua/ru/privatnim-kli ... ent-cards/

Не-не, Простір то вы регулятору оставьте, хай сам з ним бавиться :)


тогда 3 :D

Еліт і Зарплатний теж можем відкинути...ось і один пакет і лишиться. :wink:[/quote]

А это вы зря, у нас пакет Элит с очень хорошим наполнением )
BankAlliance
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Повідомлень: 8
З нами з: 04.04.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 08:37

ЕЛІТ за 9000 грн? :)
в рік
це ІМХО перебор, в жодному іншому місці немає дорожче :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 2006
З нами з: 01.06.14
Подякував: 160 раз.
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