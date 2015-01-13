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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.9 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
8
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 18:49

  BankAlliance написав:
  clientage написав:
  BankAlliance написав:Ми маємо 5 карткових пакетів

Пакет Платіжні картки ТП Персональний MasterCard
Пакет Платіжні картки ТП Elite MasterCard
Пакет Платіжні картки ЗП MasterCard
Пакет Платіжні картки ПРОСТІР
Пакет Платіжні картки ЗП ПРОСТІР

http://bankalliance.ua/ru/privatnim-kli ... ent-cards/

Не-не, Простір то вы регулятору оставьте, хай сам з ним бавиться :)


тогда 3 :D

Еліт і Зарплатний теж можем відкинути...ось і один пакет і лишиться. :wink:
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 24599
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Подякував: 0 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 08:19

  Квесторе_поверніться написав:
  BankAlliance написав:
  clientage написав:http://bankalliance.ua/ru/privatnim-kli ... ent-cards/

Не-не, Простір то вы регулятору оставьте, хай сам з ним бавиться :)


тогда 3 :D

Еліт і Зарплатний теж можем відкинути...ось і один пакет і лишиться. :wink:[/quote]

А это вы зря, у нас пакет Элит с очень хорошим наполнением )
BankAlliance
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Повідомлень: 8
З нами з: 04.04.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 08:37

ЕЛІТ за 9000 грн? :)
в рік
це ІМХО перебор, в жодному іншому місці немає дорожче :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлень: 2050
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:39

Пришел с мамой в это заведение в Запорожье около 13.05 и пришлось ещё почти час гулять по жаре. т.к. оказывается тут есть перерыв с 13:00 до 13:45, о чем не сказано на сайте.
Перед тем как ехать, мы посмотрели график на сайте, и составили планы.

Комментарий оф. среда и сорри бонус от банка приветствуется
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:40

Депозит разместили, обслужили быстро. Но сюрприз с обедом испортил настроение
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:04

Вкладчик1234

А чё в Запорожье жарко - так сходили б пивка в ганделике попили б - приятное с полезным:)
Востаннє редагувалось бульбик в Вів 22 тра, 2018 15:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:08

бульбик, да в Запорожье жара. А пивко у меня на вечер в планах, а мама не пьет :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:11

  Вкладчик1234 написав:бульбик, да в Запорожье жара. А пивко у меня на вечер в планах, а мама не пьет :)


Я к тому что в том гендели вы б наверняка
встретили б сотрудников банка - там бы все вопросы и порешали б.:)
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:14

  бульбик написав:
  Вкладчик1234 написав:бульбик, да в Запорожье жара. А пивко у меня на вечер в планах, а мама не пьет :)


Я к тому что в том гендели вы б наверняка
встретили б сотрудников банка - там бы все вопросы и порешали б.:)

Зображення

Сразу не понял прикол :)
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 15:18

Re: Банк Альянс

  Вкладчик1234 написав:не понял прикол
это серьезно.Я бухал с Альянцами со времен юрадреса- Отрадного,73,потом и в ДБ "Оболонь" внизу кафе было.Снесли уже оба тех адреса...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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