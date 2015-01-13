Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 14 тра, 2018 18:49
BankAlliance написав: clientage написав: BankAlliance написав:
Ми маємо 5 карткових пакетів
Пакет Платіжні картки ТП Персональний MasterCard
Пакет Платіжні картки ТП Elite MasterCard
Пакет Платіжні картки ЗП MasterCard
Пакет Платіжні картки ПРОСТІР
Пакет Платіжні картки ЗП ПРОСТІР
http://bankalliance.ua/ru/privatnim-kli
... ent-cards/
Не-не, Простір то вы регулятору оставьте, хай сам з ним бавиться
тогда 3
Еліт і Зарплатний теж можем відкинути...ось і один пакет і лишиться.
Квесторе_поверніться
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Додано: Вів 15 тра, 2018 08:19
Еліт і Зарплатний теж можем відкинути...ось і один пакет і лишиться.
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А это вы зря, у нас пакет Элит с очень хорошим наполнением )
BankAlliance
Повідомлень: 8
З нами з: 04.04.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 0 раз.
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Додано: Вів 15 тра, 2018 08:37
ЕЛІТ за 9000 грн?
в рік
це ІМХО перебор, в жодному іншому місці немає дорожче
+50грн !
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greenozon
Повідомлень: 2050
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Додано: Вів 22 тра, 2018 14:39
Пришел с мамой в это заведение в Запорожье около 13.05 и пришлось ещё почти час гулять по жаре. т.к. оказывается тут есть перерыв с 13:00 до 13:45, о чем не сказано на сайте.
Перед тем как ехать, мы посмотрели график на сайте, и составили планы. Комментарий оф. среда и сорри бонус от банка приветствуется
Всё IMHO
Вкладчик1234
Повідомлень: 5521
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3603 раз.
Подякували: 1102 раз.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 14:40
Депозит разместили, обслужили быстро. Но сюрприз с обедом испортил настроение
Всё IMHO
Вкладчик1234
Повідомлень: 5521
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3603 раз.
Подякували: 1102 раз.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 15:04
Вкладчик1234 А чё в Запорожье жарко - так сходили б пивка в ганделике попили б - приятное с полезным:)
Востаннє редагувалось
бульбик
в Вів 22 тра, 2018 15:09, всього редагувалось 1 раз.
бульбик
Повідомлень: 499
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Подякував: 15 раз.
Подякували: 42 раз.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 15:08
бульбик,
да в Запорожье жара. А пивко у меня на вечер в планах, а мама не пьет
Всё IMHO
Вкладчик1234
Повідомлень: 5521
З нами з: 18.04.15
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Подякували: 1102 раз.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 15:11
Вкладчик1234 написав: бульбик,
да в Запорожье жара. А пивко у меня на вечер в планах, а мама не пьет
Я к тому что в том гендели вы б наверняка
встретили б сотрудников банка - там бы все вопросы и порешали б.
бульбик
Повідомлень: 499
З нами з: 21.05.14
Подякував: 15 раз.
Подякували: 42 раз.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 15:14
бульбик написав: Вкладчик1234 написав: бульбик,
да в Запорожье жара. А пивко у меня на вечер в планах, а мама не пьет
Я к тому что в том гендели вы б наверняка
встретили б сотрудников банка - там бы все вопросы и порешали б.
Сразу не понял прикол
Всё IMHO
Вкладчик1234
Повідомлень: 5521
З нами з: 18.04.15
Подякував: 3603 раз.
Подякували: 1102 раз.
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Додано: Вів 22 тра, 2018 15:18
Вкладчик1234 написав:
не понял прикол
это серьезно.Я бухал с Альянцами со времен юрадреса- Отрадного,73,потом и в ДБ "Оболонь" внизу кафе было.Снесли уже оба тех адреса...
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
Повідомлень: 1529
З нами з: 03.12.14
Подякував: 137 раз.
Подякували: 149 раз.
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