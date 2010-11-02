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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.9 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
8
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:59

по утрам шампансое пьют или аристократи или... :)


https://youtu.be/E0jqZQrnTE0
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