|
|
Банк Альянс
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 17:59
по утрам шампансое пьют или аристократи или... https://youtu.be/E0jqZQrnTE0
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2054
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 56 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|3381
|460857
|
|
|30768
|3797556
|
Вів 22 тра, 2018 19:10
BBC
|
БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
|4891
|786195
|