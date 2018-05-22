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Банк Альянс

Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 13141516

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Альянс 3.9 5 14
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
3
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
0
0
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
7%
1
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
2
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
57%
8
Всього голосів : 14
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 17:59

по утрам шампансое пьют или аристократи или... :)


https://youtu.be/E0jqZQrnTE0
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 20:58

  Вкладчик1234 написав:Пришел с мамой в это заведение в Запорожье около 13.05 и пришлось ещё почти час гулять по жаре. т.к. оказывается тут есть перерыв с 13:00 до 13:45, о чем не сказано на сайте.
Перед тем как ехать, мы посмотрели график на сайте, и составили планы.

Комментарий оф. среда и сорри бонус от банка приветствуется


Я решил данную проблему телефонным звонком, когда на сайте графика не оказалось
Puzo
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 21:37

хмхм

http://dbosoft.com.ua/

розглядаємо значкибанчиків і що ми там бачимо?! :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлень: 2056
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 06:59

  greenozon написав:хмхм

http://dbosoft.com.ua/

розглядаємо значкибанчиків і що ми там бачимо?! :)

в банке и не отрицают, что делают иб... Разраб повесил баннер на сайте в качестве рекламы - это не обязательно значит, что УЖЕ сделал. Допиливать его можно, в зависимости от техзадания, довольно долго...
la9
 
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