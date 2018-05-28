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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 17:59
по утрам шампансое пьют или аристократи или...
+50грн !
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Додано: Вів 22 тра, 2018 20:58
Я решил данную проблему телефонным звонком, когда на сайте графика не оказалось
Додано: Вів 22 тра, 2018 21:37
хмхм
розглядаємо значкибанчиків і що ми там бачимо?!
+50грн !
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Додано: Сер 23 тра, 2018 06:59
в банке и не отрицают, что делают иб... Разраб повесил баннер на сайте в качестве рекламы - это не обязательно значит, что УЖЕ сделал. Допиливать его можно, в зависимости от техзадания, довольно долго...
Додано: Вів 29 тра, 2018 10:24
Re: Банк Альянс
Собрался разместиться. Прошелся по ветке. Промо-кода по Альянсу не встретил.
Вставил в подпись пришедший по почте мне.
Промо-код к minfin.com.ua/deposits/bonus/: MZ2W9GD. Действителен до 11.06.18
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