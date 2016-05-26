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Банк Альянс
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 30 тра, 2018 10:27
Невже ІБ запустили?
із новин банку
[url]https://bankalliance.ua/ат-банк-альянс-з-1-травня-2018-року-запуст/[/url]
В рамках акції від Банку Альянс – відкриття рахунку, підключення Інтернет клієнт-банку за 1 гривню та індивідуальні умови обслуговування експортерів.
Поспішайте – пропозиція «ЛІТНЯ СПЕКА» триватиме до 31 серпня 2018 року.
+50грн !
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greenozon
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:30
greenozon написав:
Невже ІБ запустили?
із новин банку
[url]https://bankalliance.ua/ат-банк-альянс-з-1-травня-2018-року-запуст/[/url]
В рамках акції від Банку Альянс – відкриття рахунку, підключення Інтернет клієнт-банку за 1 гривню та індивідуальні умови обслуговування експортерів.
Поспішайте – пропозиція «ЛІТНЯ СПЕКА» триватиме до 31 серпня 2018 року.
Це не для юриків?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:40
Квесторе_поверніться написав:
Банка до 260 млн докапіталізувалась.
Грошенят не лишилось...просять імяреків донести.
закинем, на сл. недельке. Хай поляну накрывают
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:50
1) Надбавки до відсотковї ставки за депозимами:
-сума вкладу більше 400 000 гривень/20 000 дол.США/20 000 ЄВРО відсоткова ставка збільшується на 1,0%
-сума вкладу більше 1000 000 гривень/40 000 дол.США/40 000 ЄВРО відсоткова ставка збільшується на 2,0%
+50грн !
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greenozon
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:53
greenozon написав:
Надбавки
шутныкы, панымаэшшш
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:55
ну а раптом!
он восени грозились іне одноразово підняти фонд в два рази, якраз!
+50грн !
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greenozon
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Додано: Сер 30 тра, 2018 10:57
clientage написав:
по іншим банкам теж +100
наприкладhttp://prntscr.com/jog1s7
(може дається взнаки конкуренція із новоспеченим хотлайном?)
+50грн !
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:00
greenozon, що за тема з хотлайном?
Скільки там можна підняти? Яка стратегія найефективніша?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:00
Вот когда поднимут Фонд до 400к - тогда и занесем 400к.
- А можно Вы сначала занесете деньги, а мы как-нибудь потом Фонд поднимем ?
- Можно. Но Фонд - вперёд !
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mustbe
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Додано: Сер 30 тра, 2018 11:10
Квесторе_поверніться написав:greenozon
, що за тема з хотлайном?
Скільки там можна підняти? Яка стратегія найефективніша?
теперь ждёмс эту фичу от Розетки
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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БМ БАНК
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
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